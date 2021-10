Murilo Sartori conquista pódios em competição nos Estados Unidos

10 out 2021 às 16:23 • Última atualização 10 out 2021 às 16:31

Vivendo nos Estados Unidos, onde estuda e compete pela Universidade de Louisville, no Kentucky, o nadador, Murilo Sartori, de Americana, já iniciou as disputas nas piscinas norte-americanas e conquistou alguns pódios neste final de semana.

Murilo competiu no SMU Invite Classic, em Dallas, no Texas, conquistando três segundos lugares, nas provas de 200 jardas livre, com o tempo de 01min34s59, no revezamento 4×200 jardas livre e no revezamento 4×50 jardas livre.

Murilo segue rotina diária de treinos e estudos nos Estados Unidos – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Além disso, foi quinto lugar nas disputas das 500 jardas livre, com o tempo de 4min26s38, e das 100 jardas livre, com 44s11.

Nas competições universitárias de natação nos Estados Unidos, a medida usada em relação às provas é a jarda e não o metro, como de costume no Brasil e em outros lugares.

“Tive uma boa experiência. É minha primeira vez nesse formato de competição, muito diferente do que estou acostumado no Brasil. É muito mais cansativo, muito mais rápido na questão do andamento das provas, mas saio daqui satisfeito com o resultado”, comentou Murilo ao LIBERAL.

O nadador também falou sobre a rotina cansativa de treinos e estudo nos Estados Unidos, para onde se mudou neste segundo semestre, após sua participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão.

“Minha rotina está meio que sendo baseada em treinos de manhã bem cedo, 6 horas a gente já está na água, até por volta de 7h30 ou 8h. Aí acaba o treino e a gente vai direto para a aula, praticamente até meio-dia, aí almoça e a gente volta para a piscina às 2h. É uma rotina bem cansativa, principalmente depois dos treinos da tarde, a gente tem muita tarefa pra fazer ainda, isso acaba fazendo com que a gente durma um pouco mais tarde”, explicou o nadador.

Após a disputa em Dallas, ele retoma a preparação e deve voltar a competir nas piscinas norte-americanas dentro de duas semanas.