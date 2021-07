Americana é a casa da seleção brasileira olímpica de badminton

A estrutura de Americana colabora há três anos com a Seleção Brasileira de badminton, que mantém um centro de treinamento na Praça de Esportes Sebastião Barreira, no bairro Nova Americana, e tem dois atletas classificados para os Jogos Olímpicos de Tóquio: Ygor Coelho e Fabiana da Silva.

O espaço foi cedido pela prefeitura à CBBd (Confederação Brasileira de Badminton) em 2018, durante o governo Omar Najar, e será utilizado pela equipe, no mínimo, até o final deste ano.

Atleta mora e treina na cidade; objetivo é vencer ao menos um jogo durante a competição – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“A gente tem uma estrutura muito boa, especifica para a modalidade. A gente conseguiu dar uma incorporada, uma melhorada. Tem bastante coisa para fazer, mas é fundamental”, destaca o presidente da confederação da modalidade, José Roberto Santini Campos.

Dos atletas garantidos na Olimpíada, apenas Fabiana mora e treina na cidade. Ygor, por outro lado, realiza toda sua preparação na Dinamarca, pois atualmente compete por um clube local.

Paralelamente, Americana também é a casa de seis esportistas que já estão no ciclo olímpico para Paris-2024. “Os atletas vêm para cá, moram na cidade. Todos atletas de fora. Então, movimenta também a economia da cidade”, diz Campos.

Os atletas são treinados pelo português Marco Vasconcelos, que destacou a recepção dos americanenses. “A cidade em si é maravilhosa, a população é maravilhosa. Fomos recebidos aqui de braços abertos tanto pela prefeitura como pela população”, afirma.

De acordo com o técnico, os objetivos de Ygor e Fabiana na Olimpíada são diferentes. No caso de Ygor, por ele ter mais experiência no circuito mundial, inclusive com participação nos Jogos do Rio-2016, a meta é conseguir passar da fase de grupos.

Fabiana, por sua vez, mira vencer pelo menos um jogo na competição. A disputa da modalidade começa no próximo dia 23.

Segundo a secretária municipal de Esportes, Grasiele Rezende, a CBBd usa o ginásio do Nova Americana por meio de um contrato anual de concessão. “É motivo de muita alegria saber que, apesar de toda a dificuldade, ainda somos um celeiro de ótimos atletas”, aponta.

