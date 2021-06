Bira Arruda, ex-Barretos, é o novo técnico do Rio Branco

Treinador trabalhou na última Série A3 e chega ao clube acompanhado do auxiliar Fabio Gonzaga, que estava no São José em 2020

Bira Arruda, que comandou o Barretos no último Campeonato Paulista da Série A3, é o novo treinador do Rio Branco. O acordo foi anunciado nesta quarta-feira (30) pela diretoria, que também acertou com Fabio Gonzaga, ex-São José, para o cargo de auxiliar.

Comandante levou o Barretos até as quartas de final da Série A3 – Foto: Thiago Barreto / Rio Branco

Bira assumiu o Barretos na quarta rodada da competição, após o clube ter acumulado duas derrotas e uma vitória. Em suas mãos, a equipe subiu de produção, terminou a primeira fase em segundo lugar e acabou eliminada nas quartas de final, pelo Primavera.

O técnico de 50 anos também dirigiu o Tupã em 2020, no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a popular Bezinha, competição também disputada pelo Tigre. Na ocasião, seu time caiu fase de grupos, com três vitórias, dois empates e três derrotas.

Formado em Direito e com MBA em Gestão Estratégica com extensão em Gestão de Pessoas, o profissional ainda trabalhou no Olímpia e no Desportivo Brasil.

“É um prazer enorme contribuir com esse clube gigante que é o Rio Branco, para a gente poder começar o trabalho aqui já pensando no acesso para a Série A3, pensando em ser campeão”, disse o comandante via assessoria de imprensa.

Seu auxiliar, Fabio, teve participação na campanha que levou o São José ao título da Bezinha no ano passado. Também possui passagens por São Bernardo, Atibaia e Joseense, além de ter sido técnico de categorias de base em países como China e Japão.

Com as novas contratações, Tony Ferreira, que estava como treinador interino, volta para sua função de gerente de futebol.

Bira e Fabio substituem, respectivamente, Marcos Campangnollo e Kleber dos Santos, que se desligaram do Rio Branco no último dia 22.