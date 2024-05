Fresno, Raimundos, Pitty, Gloria e Sepultura são atrações do Santa Bárbara Rock Fest 2024

Anúncio dos destaques do festival barbarense ocorreu na noite desta terça-feira; veja as datas de cada show

Fresno será uma das atrações do Rock Fest 2024 - Foto: Divulgação

A edição 2024 do Santa Bárbara Rock Fest terá entre as principais atrações Fresno, Raimundos, Pitty, Gloria e Sepultura. Os nomes foram confirmados pela Secretaria Municipal de Cultura durante evento na noite desta terça-feira (7).

Consolidado como um dos principais festivais de música do Estado, o Rock Fest ocorre no final de semana de 23 a 25 de agosto, no Complexo da Usina Santa Bárbara. Ele é organizado pela prefeitura e tem entrada gratuita.

A sexta-feira de abertura, no dia 23, terá Sepultura, que traz a Santa Bárbara a turnê de despedida “Celebrating Life Through Death”. Uma das maiores bandas do rock nacional e cultuada internacionalmente, o Sepultura já se apresentou na edição de 2022 do Santa Bárbara Rock Fest. A noite do dia 23 ainda terá a banda de heavy metal Viper.

Já o sábado (24) contará com a nova turnê da Fresno. Uma das mais pedidas pelos fãs do Rock Fest nas redes sociais, a banda gaúcha toca a turnê “Eu Nunca Fui Embora”, do 10º álbum, homônimo, que marca os 25 anos de carreira.

Na mesma noite, sobe ao palco Raimundos, banda histórica do rock brasileiro e dona de sucessos como “Mulher de Fases”.

No domingo (25), o gênero metalcore ganha espaço no palco do Rock Fest com Gloria, formada em 2002 na capital paulista.

Por fim, a programação do festival fecha o último dia com o som de Pitty, que tocou em Santa Bárbara em 2022, durante a Virada SP.

Além de nomes de peso no cenário do rock nacional, o Rock Fest também é palco para bandas regionais e independentes.

Rock Fest se tornou festival consolidado no Estado

O sucesso de público do Santa Bárbara Rock Fest tornou o evento um dos de maior relevância no Estado.

Em 2023, a 6ª edição do festival superou as expectativas da organziação ao atrair 88 mil pessoas nos três dias de evento na Usina Santa Bárbara.

“O Santa Bárbara Rock Fest se consolidou certamente nessa edição como o maior festival de rock para bandas independentes. É algo que a gente sempre falou, mas esse ano é como se tivesse batido uma chancela”, disse o secretário Municipal de Cultura Evandro Felix, na época.

Em edições anteriores, passaram pelos palcos do Rock Fest nomes como Paralamas do Sucesso, CPM 22, Detonautas, Biquíni, Supercomo, Crypta, Nenhum de Nós, Di Ferrero, Maneva, Ratos de Porão, Frejat e Plebe Rude.