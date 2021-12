Espetáculo Via Crucis abre inscrições para elenco

O Espetáculo Via Crucis, de Santa Bárbara d’Oeste, abriu inscrições para interessados em fazer parte do elenco em 2022. Para se candidatar, é preciso se inscrever em um formulário online .

A participação é voluntária, e não é necessário ter experiência em artes cênicas. As inscrições são voltadas para pessoas a partir de 12 anos, e menores precisam da autorização dos responsáveis.

Atores vão se apresentar entre 9 e 17 de abril – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara/Divulgação

As atividades terão início no dia 16 de janeiro, domingo, às 9 horas, no Teatro Municipal Manoel Lyra, localizado na Rua João XXIII, 61, Centro. Tanto os ensaios quanto a apresentação vão respeitar as medidas de segurança contra o coronavírus (Covid-19).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O Espetáculo Via Crucis será apresentado de 9 a 17 de abril. Pela primeira vez, a montagem será encenada no Teatro Municipal Manoel Lyra. A mudança ocorre para um maior controle do público e para evitar aglomerações.

Para dúvidas e mais informações, o contato é o e-mail espetaculoviacrucis@gmail.com e o Whatsapp (19) 99154-6908, ou ainda na Secretaria de Cultura e Turismo, pelo telefone (19) 3464-9434, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.