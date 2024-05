Estrelando Ryan Gosling e Emily Blunt, ‘O Dublê’ já está em cartaz na região

O filme “O Dublê”, estrelado por Ryan Gosling e Emily Blunt, já está em cartaz nos cinemas da região. A produção mescla ação e comédia em meio à uma aventura de resgate e a tentativa de uma reconciliação amorosa entre os protagonistas.

Ryan Gosling é dublê que precisa resgatar o ator principal de um filme, além de se reconciliar com a ex – Foto: © Universal Studios. All Rights Reserved

Com estreia prevista para essa semana, o longa-metragem chegou mais cedo aos cinemas barbarenses graças ao feriado do Dia do Trabalhador, desta quarta-feira (1º), e já está em exibição.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A história acompanha Colt Seavers (Ryan Gosling), um dublê de Hollywood que precisou abandonar a vida de acrobacias perigosas após sofrer um acidente. Porém, um tempo depois, ele é chamado de volta para trabalhar em um filme dirigido por sua ex, Jody Moreno (Emily Blunt).

De volta ao trabalho, Colt precisa realizar as cenas mais intensas de ação do protagonista do longa fictício, Tom Ryder (Aaron Taylor-Johnson). Mas o convite envolve um grande mistério: o ator está desaparecido e, enquanto grava suas sequências, Colt descobre que pode ter se envolvido em algo muito maior do que um simples trabalho como dublê.

O Dublê é dirigido por David Leitch (Trem-Bala, Deadpool 2) e baseado na série Duro na Queda, sucesso dos anos 80.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

ANIMAÇÃO. Também chegou aos cinemas o primeiro filme totalmente animado do gato mundialmente famoso, Garfield. Com muita aventura e o sarcasmo típico do personagem, “Garfield: Fora de Casa” é voltado para toda a família.

Na trama, Garfield e Odie, seu fiel companheiro canino, são forçados a colocar as patas para fora de casa para ajudar o gato de rua Vic, pai do felino laranja que se meteu em uma enrascada e precisa da ajuda de seu filho há muito tempo perdido.

O inesperado trio se une para salvar o pai de Garfield, e os laços de família vão ser colocados à prova na aventura.

“Garfield: Fora de Casa” tem roteiro de David Reynolds (Procurando Nemo) e direção de Mark Dindal (O Galinho Chicken Little). A dublagem original é de Chris Pratt, dando voz ao gato laranja, e Samuel L. Jackson, como o pai do gatuno.

PROGRAMAÇÃO DOS CINEMAS

Filmes em cartaz nas salas de cinema de Santa Bárbara

Moviecom – Tivoli Shopping

O Dublê

Qui., sex., seg., ter., qua. – 16h40, 19h15 e 21h20 (leg)

Sáb., dom., feriado – 14h, 16h40, 19h15 e 21h20 (leg)

Garfield: Fora de Casa

Qui., sex., seg., ter., qua. – 16h50, 19h e 21h10

Sáb., dom., feriado – 14h40, 16h50, 19h e 21h10

Guerra Civil

Qui., sex., seg., ter., qua., sáb., dom., feriado – 21h50

Spy X Family Código: Branco

Qui., sex., seg., ter., qua. – 15h30

Sáb., dom., feriado – 14h10

Férias Trocadas

Qui., sex., seg., ter., qua. – 17h50 e 19h45

Sáb., dom., feriado – 15h50, 17h50 e 19h45

Kung Fu Panda 4

Sáb., dom., feriado – 13h50

Godzilla e Kong: O Novo Império

Qui., sex., seg., ter., qua. – 21h40

Sáb., dom., feriado – 21h40

Ghostbusters: O Apocalipse de Gelo

Qui., sex., seg., ter., qua., sáb, dom., feriado – 16h30

The Chosen: Os Escolhidos

Qui., sex., seg., ter., qua., sáb, dom., feriado – 18h45

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Multiplex – Villa Multimall

O Dublê

Qui., sex., seg., ter., qua. – 21h15 (leg)

Sáb., dom. – 14h

Garfield: Fora de Casa

Qui., sex., seg., ter., qua. – 17h e 19h

Sáb., dom. – 15h, 17h e 19h

Guerra Civil

Qui., sex., seg., ter., qua., sáb., dom. – 21h (leg)

The Chosen: Os Escolhidos

Qui., sex., seg., ter., qua. – 18h50

Sáb., dom. – 16h50 e 18h50

Godzilla e Kong: O Novo Império

Sáb., dom. – 14h10

Star Wars – Episódio 1: A Ameaça Fantasma

Qui., sex., seg., ter., qua. – 18h50 e 21h30 (leg)

Sáb., dom. – 16h20, 18h50 e 21h30 (leg)