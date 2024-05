Peça infantil gratuita fala sobre identidade em Santa Bárbara neste sábado 

“Além do Arco-Íris” será realizada no Centro De Memórias “Historiador Antonio Carlos Angolini"

O Centro de Memórias “Historiador Antonio Carlos Angolini” de Santa Bárbara d’Oeste recebe a peça infantil gratuita “Além do Arco-Íris” neste sábado (18).

A encenação da a Cia Lumiou será realizada às 15h e acompanha as aventuras das palhaças Pituca e Fuxico em uma jornada sobre identidade.

As palhaças, guiadas pelo desejo de trazer sua amiga Largata de volta à vida, se lançam numa viagem em busca do misterioso pote dos desejos.

Apenas com um pequeno mapa, elas vão à uma aventura e se deparam com as maravilhas, os perigos, memórias e caminhos que levam para dentro de si.

Através de esquetes, jogos, gags e da relação das atrizes com a plateia, a encenação dialoga pautas da sociedade contemporânea partindo do mote identidade.

A Cia Lumiou realiza ainda uma oficina gratuita de teatro para crianças de 7 a 13 anos nesta sexta-feira. A atividade será no Céu das Artes, no Jardim das Orquídeas, das 18h às 20h.

Através de jogos, exercícios teatrais e brincadeiras um despertar para a consciência corporal, vocal e espacial, expansão da aprendizagem artística por meio da criação de um repertório de práticas e a sensibilização para aspectos que constituem a base do teatro.