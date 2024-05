Filme retrata vida e carreira da cantora Amy Winehouse

Amy Winehouse esteve sob os holofotes por toda sua carreira artística, tendo destaque pelo seu sucesso estrondoso e também pelas polêmicas na vida pessoal. “Back to Black”, nova cinebiografia sobre a cantora britânica, leva a trajetória de Amy às telonas a partir desta quinta-feira (16).

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O filme aborda a ascensão meteórica e morte precoce da cantora que foi um ícone para o jazz. Com direção de Sam Taylor-Johnson (Cinquenta Tons de Cinza), o longa traz à tona a história por trás do sucesso do álbum “Back To Black”, a partir da narrativa da própria Amy.

A cinebiografia aborda questões pessoais, como os dramas vivenciados pela cantora durante a gravação do álbum, que a levaram ao primeiro lugar nos principais rankings musicais da década de 2000.

No centro dos conflitos está o relacionamento de Amy com o ex-marido Blake Fielder-Civil, a relação da cantora com os pais e com as drogas.

A atriz Marisa Abela (Industry) interpreta a cantora. Ao lado dela, um elenco de estrelas. Jack O’Connell (Invencível) é Blake Fielder-Civil. Como pai de Amy, Mitch Winehouse, Eddie Marsan (Simplesmente Feliz).

As atrizes Lesley Manville (The Crown) e Juliet Cowan (The End of the F***ing World) interpretam a avó e mãe de Amy, respectivamente.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Em um vídeo sobre os bastidores da produção, Marisa destacou a importância das tatuagens de Amy para a caracterização da personagem, marcas registradas da cantora britânica.

“Os desenhos, assim como as músicas, são como marcos de evolução de Amy”, afirma a atriz.

Sam Taylor-Johnson complementa reforçando que as tatuagens foram um um recurso para indicar a passagem de tempo, bem como certos eventos da vida da cantora.

“A escolha das tatuagens dela estava atrelada à narrativa de suas músicas, suas canções e os relacionamentos que ela teve”.

Longa Amigos Imaginários, com Ryan Reynolds, também chega aos cinemas – Foto: Divulgação

ESTREIA. O filme “Amigos Imaginários”, estrelado por Ryan Reynolds e Cailey Fleming, também chega aos cinemas nesta quinta. O enredo acompanha uma garota que descobre ser capaz de ver os amigos imaginários de todas as pessoas.

Com o poder recém-descoberto, ela embarca em uma jornada para reconectar os seres mágicos com suas crianças – que, hoje em dia, já cresceram e se esqueceram dos antigos companheiros.

PROGRAMAÇÃO DOS CINEMAS

Moviecom – Tivoli Shopping

Amigos Imaginários

Qui., sex., seg., ter., qua., sáb., dom – 14h50, 17h e 19h10

O Tarô da Morte

Qui., sex., seg., ter., qua., sáb., dom – 16h45, 19h40 e 21h45

Planeta dos Macacos: O Reinado

Qui., sex., seg., ter., qua. – 16h10, 19h e 21h20

Sáb., dom. – 14h, 16h10, 19h e 21h20

Kung Fu Panda 4

Qui., sex., seg., ter., qua. – 14h45

Sáb., dom. – 14h10

Godzilla e Kong: O Novo Império

Qui., sex., seg., ter., qua., sáb., dom – 21h50

Garfield: Fora de Casa

Qui., sex., seg., ter., qua., sáb., dom – 15h20 e 17h30

Dom. – 11h (Moviecom Todos)

O Dublê

Qui., sex., seg., ter., qua., sáb., dom – 21h30

The Chosen: Os Escolhidos

Qui., sex., seg., ter., qua., sáb., dom – 18h50

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Multiplex – Villa Multimall

Amigos Imaginários

Qui., sex., seg., ter., qua. – 16h30

Sáb., dom. – 13h40

Back to Black

Qui., sex., seg., ter., qua., sáb., dom – 19h15 (leg) e 21h40 (leg)

Planeta dos Macacos

Qui., sex., seg., ter., qua., sáb., dom – 16h, 18h50 e 21h30 (leg)

Garfield: Fora de Casa

Qui., sex., seg., ter., qua. – 19h

Sáb., dom. – 14h15 e 19h

O Dublê

Qui., sex., seg., ter., qua., sáb., dom – 21h30 (leg)

The Chosen 4ª temporada: episódio 3

Qui., sex., seg., ter., qua. – 16h30

Sáb., dom. – 13h40