Músicos da região concorrem à oportunidade de tocar no João Rock 2024

O festival está com votações abertas para o “Concurso de Bandas”, que conta com participantes da RPT

A banda “A Todo Vapor”, de Nova Odessa, quer amplificar seus sucessos “Caminhoneiro da Emoção” e “Joãozinho P*” - Foto: Rodrigo Art

Alguns músicos da RPT (Região do Polo Têxtil) estão concorrendo à oportunidade de subir ao palco de um dos maiores festivais do Brasil, o João Rock, realizado no dia 8 de julho, em Ribeirão Preto. A chance está nas mãos do público, que pode votar no seu grupo ou artista favorito participante do “Concursos de Bandas”, iniciativa do evento.

São mais de 500 bandas de todo o país que tentam a oportunidade única de colocar seu talento nos holofotes do festival. Na região, são no mínimo seis artistas concorrendo a 30 minutos em um dos palcos do João Rock. Além da apresentação, há o prêmio em dinheiro de R$ 1 mil.

Na edição deste ano, o festival recebe nomes de sucesso nacional, como Emicida, Pitty, Detonautas, CPM22, Os Paralamas do Sucesso e muitos mais.

O processo de inscrições para artistas contou com um crivo de qualidade e originalidade. Os músicos precisavam ter material com fotos, artes, texto de apresentação e músicas autorais já disponíveis nos streamings de música, como o Spotify. Aqueles que não tinham foram desclassificados.

O próximo passo, que deixa os artistas mais perto de pisar no palco do João Rock, é a votação do público no site concurso.joaorock.com.br. A etapa segue até o dia 12 de maio e os votantes podem conhecer o trabalho de cada banda com um perfil e clipe disponibilizado na plataforma.

Os 20 mais votados seguirão para a próxima etapa e passarão pela avaliação de um júri que analisará a originalidade, criatividade, desenvoltura e técnica.

Dessa avaliação, serão selecionadas quatro bandas que estarão classificadas para a fase final do concurso, que será no palco do festival.

O artista de Americana Rodrigo Art, conseguiu emplacar quatro músicos da sua produtora no concurso, além de si mesmo. Para ele, a oportunidade “está fácil” porque poucos artistas souberam da iniciativa do festival, que é inédita. Bastam agora os votos estarem à favor.

“A primeira coisa que falei [quando foram classificados] foi ‘glória a Deus’”, contou. “É uma coisa que você não espera, não pela minha banda não ter capacidade, mas por ser um evento de grande porte que tem os melhores artistas do Brasil”.

Ele está concorrendo com o grupo de rock “A BANDA” e como artista solo Rodrigo B.O. Da produtora são outros três: os trappers SJ Prod e Black Ice, e a banda “A Todo Vapor”. Além deles, o artista Mizus, de Americana.

Batizados como uma banda de “punk rock cômico”, a novaodessense A Todo Vapor já tem conquistado espaço na cena da capital paulista. Agora, concorrendo à oportunidade de estar no palco do João Rock, as expectativas estão altas.

Formada por Luciano carvalho (voz), Diego Milla (guitarra), Douglas Beiço (bateria), Lucas Guitarra (base) e Fabi Jordão (baixo), a banda quer amplificar seus sucessos “Caminhoneiro da Emoção” e “Joãozinho P*”.

O trapper Black Ice, de Americana, vê a chance de representar a si e a cidade. “Estou me sentindo realizado por estar concorrendo a essa vaga e à oportunidade de expor meu trabalho, mostrar um pouco de mim e um pouco da minha trajetória”, disse.