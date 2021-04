Americanense conquista 2º lugar no Miss Universo Plus Size

Jessika Cari carrega ainda o título de Miss Plus São Paulo e finalista do Miss Plus Brasil

A americanense Jessika Cari, de 30 anos, recebeu o título de 2º lugar na disputa pelo Miss Universo Plus Size, na competição Miss Curvy Queen Universe 2021.

O evento ocorreu entre os dias 21 e 26 de abril, em Punta Cana, na República Dominicana. Durante o concurso, as candidatas deveriam se apresentar em diferentes trajes, como vestido florido, vestido de gala preto e também traje típico da localidade.

O resultado dos títulos ocorreu neste domingo (25), em live no Instagram do Curvy Queen Universe.

Além de Jessika, o Brasil ficou bem representado na competição. O 1º lugar do concurso ficou para a brasileira Mariane Belta, do Mato Grosso do Sul, enquanto a brasileira Gessika Motta, de Goiás, ficou em 3º.

Com quatro competidoras, o Brasil ainda tinha a modelo Camila Mauro, de São Paulo, representando o País.

Jessika comentou no seu Instagram estar feliz com os resultados. “Fiquei na trave novamente, mas estou muito feliz que o Brasil está levando”, disse a modelo, se referindo ao 2ª lugar do Miss Plus Models Brasil 2021. A modelo americanense também é campeã do Miss Plus Models São Paulo 2021.