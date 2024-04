Teatro Municipal de Nova Odessa recebe concerto ‘Grandes Clássicos’ nesta quinta 

A Banda Sinfônica Municipal Professor Gunars Tiss apresenta o concerto “Grandes Clássicos” nesta quinta-feira (25), às 20h, no Teatro Municipal Divair Moreira de Nova Odessa. Com entrada gratuita, o evento reúne no repertório trilhas sonoras de animações da Disney, além de contar com a presença de “personagens vivos”.

Com uma hora de duração, a apresentação conta com os maiores sucessos dos grandes clássicos infantis. O concerto recebe alguns personagens do universo de fantasia cantando ao vivo e acompanhados pelos músicos da Banda Sinfônica Municipal.

O repertório da noite vai de clássicos atemporais como “A Bela e a Fera” e “O Rei Leão” até “Frozen” e “Moana”. A entrada no Teatro Municipal será por ordem de chegada e o espaço está sujeito à lotação.

O teatro está localizado na Rua Tamboril, 140, no Jardim das Palmeiras. O evento é uma realização da Prefeitura de Nova Odessa, através do Departamento de Cultura e Turismo, em parceria com a empresa novaodessense Catavento Brasil.

“Essa é mais uma ação do Departamento de Cultura e Turismo visando a descentralização das ações culturais”, disse Lucas Camargo, responsável pelo Departamento de Cultura e Turismo.