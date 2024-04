‘Rivais’, estrelado por Zendaya, chega ao cinemas nesta quinta

O triângulo amoroso encabeçado por Zendaya em “Rivais” chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (25). Ambientado em um campeonato de tênis, o verdadeiro “jogo” se dará fora da quadra, onde a tensão é despertada com as chamas de uma disputa que foram reacendidas.

Tashi (Zendaya) é uma ex-prodígio do tênis que se tornou treinadora e uma força da natureza que não pede desculpas por seu jogo dentro e fora da quadra. Ela transformou Art (Mike Faist), seu marido, de um jogador medíocre em um campeão de Grand Slam mundialmente famoso.

Para tirá-lo de sua recente sequência de derrotas, ela o faz jogar um evento “Challenger” – perto do nível mais baixo do torneio no tour profissional – onde ele se encontra do outro lado da rede do outrora promissor, agora queimado, Patrick (Josh O’Connor). O rival é seu ex-melhor amigo e ex-namorado de Tashi.

A estratégia da treinadora para a redenção de seu marido toma um rumo surpreendente quando ele precisa enfrentar Patrick. As tensões aumentam dentro e fora da quadra à medida que velhas chamas do trio – que já estiveram em uma “disputa” anteriormente – são reacendidas, a competição aumenta e o amor e as carreiras estão em jogo.

Zendaya vive triângulo amoroso em novo filme “Rivais” – Foto: Metro Goldwyn Mayer Pictures

“Essa é uma história de muita paixão, na qual as regras do tênis se tornam as regras para a sedução. E, para mim, isso torna [a história] bem cinemática”, disse o diretor de “Rivais”, Luca Guadagnino, indicado ao Oscar e ao prêmio BAFTA.

O diretor é conhecido pelo trabalho desenvolvido em “Me Chame Pelo Seu Nome”. O filme é produzido por Zendaya, que é acompanhada de Guadagnino, Amy Pascal e Rachel O’Connor. O roteiro é do dramaturgo iniciante Justin Kuritzkes.

Para Zendaya, intérprete de Tashi, o filme é uma montanha russa de emoções. “Isso te desafia enquanto espectador, e isso é o que torna o filme tão divertido”.

“Luca está sempre pensando sobre esse conflito que, em circunstâncias diferentes, seria uma relação de amizade e amor”, comentou Josh O’Connor.

“Rivais” não estreia na RPT (Região do Polo Têxtil). O filme estará em exibição em redes de cinema em Campinas, como o Kinoplex, no Shopping Parque Dom Pedro, e Cinemark, no Shopping Iguatemi.

PROGRAMAÇÃO DOS CINEMAS

Moviecom – Tivoli Shopping

Garfield: Fora de Casa

Qua. e feriado – 15h, 17H40 e 19h30

Ghostbusters: Apocalipse de Gelo

Qui., sex., seg. – 18h50

Sáb., dom. – 14h10

Ter. – 16h40

Guerra Civil

Qua. e feriado – 17h10 e 21h40

Qui., sex., seg., ter. – 17h e 19h20

Sáb., dom. – 17h e 19h20

O Dublê

Ter. – 19h e 21h40

Qua., feriado – 14h, 16h40, 19h15 e 21h20 (leg)

Godzilla e Kong: O Novo Império

Qui., sex., seg., sáb., dom. – 16h30 e 21h10

Ter. – 21h45

Spy X Family Código: Branco

Qua., Feriado – 14h10 e 21h50

Qui., Sex., Seg., Ter. – 16h50 e 19h10

Sáb., dom. – 14h30, 16h50 e 19h10

Evidências do Amor

Qui., Sex., Seg. – 21h40

Sáb., dom. – 14h50 e 21h40

Aumenta que é rock’n roll

Qui., sex., seg., ter., sáb. e dom.- 17h35 e 21h30

Qua., feriado – 21h45

Abigail

Qui., sex., seg., ter., sáb., dom – 21h50

Kung Fu Panda 4

Qui., sex., seg., ter. – 15h40 e 19h50

Sáb., dom. – 13h45, 15h40 e 19h50

Qua., feriado – 13h45

Férias Trocadas

Qua., feriado – 15h45 e 19h50

Multiplex – Villa Multimall

Evidências do Amor

Seg., ter., qui., sex. – 18h45

Sáb., dom. – 15h30, 14h e 18h45

Quar. – 14h e 16h15

Guerra Civil

Qui., sex., sáb., dom., seg., ter., qua. – 18h30 e 20h45 (leg)

Kung Fu Panda 4

Sáb., dom. – 14h e 16h

Ghostbusters: Apocalipse de Gelo

Sáb., dom – 16h

Godzilla e Kong: O Novo Império

seg., ter., qua., qui., sex., sáb., dom. – 18h

seg., qui., sex., sáb., dom. – 20h30 (leg)

O Dublê

Ter., qua. – 20h30 (leg)

Garfield: Fora de Casa

Qua. – 14h, 16h e 18h

Ursinho Pooh: Sangue e Mel

Todos os dias – 20h45 (leg)