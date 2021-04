Variante de Manaus é identificada em amostra de paciente de Sumaré

A variante P1 do novo coronavírus (Covid-19), encontrada inicialmente em Manaus (AM), foi identificada na amostra de um paciente infectado de Sumaré. Um estudo realizado pelo Instituto Adolfo Lutz com 1.439 amostras do Estado de São Paulo encontrou essa variante em 90% dos sequenciamentos genéticos.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

A P1 é considerada pelas autoridades sanitárias como uma variante de atenção por seu risco de maior transmissibilidade e gravidade da infecção. O estudo também mostra uma evolução desta variante no decorrer dos três primeiros meses deste ano. Em janeiro ela representava 20% dos sequenciamentos, sendo que em fevereiro correspondia a 40% e em março 80%.

Sumaré viu em 2021 uma explosão de casos e sobrecarga no sistema de saúde, com pacientes morrendo à espera de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Em quatro meses, a cidade teve 388 mortes por coronavírus. O número de vítimas é 35% maior do que foi registrado ao longo de oito meses de pandemia em 2020, que teve 288 óbitos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“O aumento dos casos, internações e óbitos que identificamos especialmente no primeiro trimestre deste ano pode estar relacionado à maior circulação desta variante de atenção. Nossas equipes seguem analisando em múltiplas frentes este vírus, contribuindo com a Ciência e com as ações de combate à Covid-19”, disse a coordenadora de Controle de Doenças, Regiane de Paula.

Nenhuma outra cidade da RPT (Região do Polo Têxtil) aparece no levantamento do Instituto Adolfo Lutz que analisou as variantes. Em fevereiro, um estudo realizado pela UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) identificou a variante britânica em uma amostra de Americana.

Predominância

O estudo do Adolfo Lutz identificou 21 linhagens diferentes do coronavírus em São Paulo. Até outubro do ano passado, a variante B.1.1.28 predominava e chegou a ultrapassar 90% das sequências. Havia também a B.1.1.33 que chegou a alcançar 30% das amostras.

Ambas sofreram mutações e deram origem a duas novas variantes, respectivamente: a P.2 e a N.9, que surgiram no último bimestre de 2020. Em novembro, a variante inglesa B.1.1.7 passou a circular no Estado e, a partir de dezembro, a P.1 (derivada da B.1.1.28).

A P.1 está presente nos 17 Departamentos Regionais de Saúde do Estado, sendo predominante em 15 regiões, com exceção de São José do Rio Preto e de Presidente Prudente onde a P.2 é mais evidente.

A B.1.1.7 está em 12 regiões do estado, com maior predominância em Campinas e Taubaté – de 12,33% e 21,05%, respectivamente. Não há registros em São João da Boa Vista, Bauru, Presidente Prudente, São José do Rio Preto e Marília.

“O sequenciamento genético não deve ser confundido com diagnóstico de COVID-19, até porque não se trata de uma análise individualizada do paciente. Ele também não muda as orientações e hábitos de prevenção, nem mesmo a assistência médica, que considera sempre o quadro clínico do paciente. Identificar as novas linhagens de um vírus é um instrumento epidemiológico que contribui para ações de saúde pública ao permitir que identifiquemos como o vírus se comporta no espaço e tempo”, disse Adriano Abbud, diretor do Centro de Respostas Rápidas do Instituto Adolfo Lutz.

Sobre as variantes

Há centenas de variantes do novo coronavírus ao redor do mundo e, atualmente, três são consideradas variantes de atenção pelas autoridades sanitárias nacionais e internacionais: P.1, B.1.1.7 e B.1.351. O panorama do Lutz indica que as duas primeiras circulam mais efetivamente em SP.

Existem também as chamadas “variantes de interesse” que também são monitoradas, mas não sugerem alterações significativas no comportamento da pandemia. A saber: B.1.1.28, que sofreu mutação e deu origem à P.2; B.1.1.33 e sua “derivada” N.9. Elas representam menos de 10% dos sequenciamentos feitos no Estado.

Entenda como é identificada uma variante

A confirmação ocorre por meio do sequenciamento genético com alta qualidade, ou seja: o vírus é “decifrado” para que sejam identificadas eventuais mutações no código genético.

O material analisado é sempre uma amostra positiva para COVID-19 após indicação dos Grupos de Vigilância Epidemiológica (GVE) e Laboratórios Regionais do Lutz.

A seleção leva em conta fatores como o perfil do paciente (por exemplo: pessoas que tinham idade inferior a 50 anos e nenhuma comorbidade), bem como o local de origem dessa amostra (como uma cidade onde se constatou aceleração de transmissão ou da mortalidade, após varredura no território e municípios vizinhos).

O banco de amostras de Covid-19 do Lutz recebe esse material, verifica, acondiciona e separa o material, para que o Laboratório Estratégico da instituição realize o sequenciamento do genoma completo do vírus.

Este processo consiste numa análise complexa a partir da reextração do RNA viral, clonagem de DNA e sua amplificação, uma sucessão de reações de purificação e dosagem para processamento em equipamentos de última geração.

Isso permite a “leitura” dos códigos (sequência de “letras”) e é a partir da comparação com outras sequências previamente realizadas que pode ser identificada uma nova variante, que consiste basicamente de conjunto de mudanças nesse código.

Com estes resultados, o Centro de Vigilância Epidemiológica realiza a investigação para confirmação final. O resultado é comunicado ao município para monitoramento e definição de estratégias de atuação, de acordo com a necessidade.

Balanço de casos autóctones

Até 27 de abril foram confirmados após análise e confirmações do Lutz e do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) 164 casos autóctones das três variantes de atenção, sendo elas:

152 confirmações de P.1: Capital (15); Araraquara (12); Andradina (1); Araçatuba (4); Avanhandava (2); Bauru (3); Birigui (4); Biritiba Mirim (1); Bocaina (1); Cajamar (1); Cravinhos (1); Diadema (3); Divinolândia (1); Dois Córregos (1); Dracena (1); Espírito Santo do Pinhal (1); Fernandópolis (1); General Salgado (1); Guaíra (1); Guapiara (2); Guariba (1); Icem (1); Ipeuna (1); Ipigua (1); Ituverava (1); Jacupiranga (1); Jaú (10); Leme (2); Lençóis Paulista (4); Limeira (2); Lins (3); Martinópolis (1); Matão(3); Mauá (4); Mococa (8); Morro Agudo (1); Orlandia (1); Osasco (1); Pariquera-açu (1);Paulínea (1); Perdeneira (1); Pitangueiras (1); Poá (1); Pontal (1); Porto Feliz (1); Pradópolis (1); Presidente Prudente (3); Presidente Venceslau (1); Registro (6); Ribeirão Preto (2); Rio Claro (5); Rio Grande da Serra (1); Salto (1); Santa Gertrudes (1); Santa Lúcia (1); Santo André (1); São Bernardo do Campo (5); São João da Boa Vista (1); São José do Rio Preto (1); São José dos Campos (2); Sorocaba (1); Sumaré (1); Taquaritinga (3); Tarabaí (1); Terra Roxa (1); Tietê (1).

9 confirmações de B.1.1.7: Capital (5); Peruíbe (1); Jacareí (1); Guarulhos (1); Bauru (1).

3 confirmações de B.1.351: Sorocaba (2) e Santos (1).