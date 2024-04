Jovem de Santa Bárbara, suspeito de ser motorista de quadrilha de furto à Hilux, é preso em Sumaré

Veículo foi furtado em Artur Nogueira e recuperado pela Guarda Municipal de Paulínia - Foto: Guarda Municipal de Paulínia_Divulgação

Um adolescente de 17 anos, morador de Santa Bárbara d’Oeste, suspeito de ser o motorista de uma quadrilha especializada em furto à Hilux, foi apreendido nesta quarta-feira (24), em Sumaré, após participar de um crime e ser perseguido por Guardas Municipais de Paulínia.

De acordo com informações do inspetor da GM de Paulínia, Herycon França de Oliveira, o menor, junto com outros dois comparsas, furtaram uma caminhonete Toyota Hilux em Arthur Nogueira por volta de 17h e, na sequência, passaram por Paulínia, onde o veículo já com queixa de furto foi interceptado pela Central de Monitoramento da Guarda Civil Municipal da cidade.

A informação foi repassada aos guardas municipais que encontraram o veículo. Sinais luminosos e sonoros de parada foram dados, os quais não foram obedecidos pelo condutor. Houve perseguição e o jovem que dirigia a caminhonete só parou em Sumaré, na Rodovia Adauto Campo Dall’Orto, próximo a Rodovia Anhanguera (SP-330). Os outros dois suspeitos de integrarem a quadrilha não estavam mais no veículo.

Aos guardas, o menor confessou que junto com outros dois colegas furtou o veículo e que seria integrante de uma quadrilha, na qual assume a função de motorista. Segundo informou o inspetor Herycon, o grupo foi responsável pelos furtos de ao menos seis caminhonetes na região de Campinas e Litoral Paulista nas últimas semanas.

Levado ao plantão policial, o menor permaneceu apreendido por furto.

Reincidente

Segundo informações do inspetor da GM de Paulínia, Herycon França de Oliveira, esta é a segunda vez que o menor é parado com carro furtado. Na semana passada ele foi encontrado no Guarujá, também com uma Hillux furtada, mas foi liberado em seguida. Jovem também já foi apreendido com drogas em Santa Bárbara.