Polícia Civil apreende 580 mil perfumes e embalagens falsificados em Sumaré

A polícia apreendeu 580 mil itens de esquema de falsificação de perfumes durante a Operação Nefertum, deflagrada nesta quinta-feira (14). As atividades foram deflagradas em Sumaré e na capital paulista. Quatro pessoas são investigadas.

Os trabalhos foram realizados por agentes do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) e da DIG (Delegacia de Investigações Gerais).

As equipes realizaram as diligências em cinco endereços nos Jardins Maria Luiza, Maria Antônia, Recanto do Sonhos e Dall’Orto, em Sumaré. Além disso, ainda foram realizadas buscas em um imóvel na zona norte de São Paulo.

De acordo com o Deic, a ação foi deflagrada com o objetivo de proteger a população devido à produção sem controle das substâncias utilizadas nas fórmulas, que podem inclusive colocar em risco a saúde da população.

Ao todo, foram localizados 580 mil itens entre perfumes e embalagens adulterados. Os materiais foram apreendidos e encaminhados ao IC (Instituto de Criminalística), responsável pela perícia.

Quatro pessoas identificadas foram qualificadas e são investigadas por crimes contra a propriedade industrial e saúde pública. A polícia não divulgou mais detalhes dos suspeitos.