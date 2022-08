Jovem morre após perder controle de moto em marginal da Anhanguera

Um jovem de 19 anos morreu após perder o controle da motocicleta que dirigia e bater contra a defensa metálica da via marginal da Rodovia Anhanguera (SP-330). O acidente ocorreu às 6h20, por volta do km 106, no sentido norte, e não gerou reflexos no trânsito.

Allan Vitor Cardoso dos Santos estava retornando do trabalho quando perdeu o controle do veículo. A reportagem apurou que uma testemunha, que também estava de moto e havia saído do trabalho com Allan, viu quando o acidente aconteceu. Após se chocar contra a defensa, ele tombou no chão e não resistiu aos ferimentos.

Uma equipe da concessionária CCR AutoBAn atuou na ocorrência. O sinistro com vítima fatal foi registrado no Plantão Policial de Sumaré. O velório e sepultamento de Allan acontecem neste domingo, no Cemitério Parque Hortolândia; os horários ainda seriam definidos quando esta reportagem foi publicada.