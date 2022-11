Estado abre 480 vagas para programa de capacitação em Sumaré

O Governo do Estado de São Paulo anunciou a abertura de vagas para o Prospera Família em Sumaré. Ao todo, a cidade receberá 480 vagas para o programa, que oferece oficinas e cursos de empreendedorismo para pessoas em situação de vulnerabilidade.

Dentre os objetivos do Prospera Família estão promover a mobilidade social e romper o ciclo da pobreza entre gerações através da proteção integral, inclusão produtiva e estímulo à geração de renda de famílias mais pobres.

O programa possui metodologia composta por quatro eixos: Projeto de Vida, Tutoria, Capacitação e Incentivo Financeiro. Além delas, existem etapas subsequentes como desenvolvimento humano, capacitação profissional e empreendedorismo. Os cursos oferecidos pelo Prospera Família terão início no mês de novembro e término previsto para setembro de 2023.

Os participantes poderão escolher entre as áreas de alimentação, beleza e setor administrativo, em parceria com Sesi, Senai, Sebrae, Sesc e Sest/Senat. As oficinas acontecerão em Cras (Centros de Referência e Assistência Social), escolas e espaços cedidos por parceiros.

As vagas beneficiam famílias que possuem pai ou mãe que vivem sem cônjuge e filhos dependentes, que tenham cadastro atualizado no CadÚnico. As inscrições devem ser feitas através do site www.bolsadopovo.sp.gov.br até 8 de novembro.

*Estagiário sob supervisão de Bruno Moreira.