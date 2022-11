Ex-motorista é identificado em sete roubos contra transportadora em Sumaré

Um motorista de 31 anos foi preso nesta segunda-feira (7), após ser identificado em pelo menos sete roubos a uma transportadora especializada em cargas de cigarro, na região no Matão, em Sumaré. A Polícia Civil estima que as cargas roubadas estão avaliadas em R$ 500 mil. A abordagem foi realizada no mesmo bairro por policiais civis da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) de Campinas.

O delegado José Glauco Ferreira diz que, em pelo menos três ações criminosas, o motorista chegou a registrar os boletins de ocorrência identificando-se como vítima.

“Ele foi reconhecido em um roubo com o auxílio de uma câmera de segurança. As investigações prosseguiram e conseguimos chegar ao endereço de uma residência que ele morava em Sumaré”, disse Glauco.

O suspeito teve o mandado de prisão temporária pelo período de 30 dias, expedido pela 1ª Vara Criminal de Campinas. O prazo pode ser prorrogado pelo mesmo período.

A Polícia Civil apurou que ele trabalhou na empresa em 2021 e registrou três roubos naquela ocasião, que estão sendo investigado se há envolvimento dele no crime. Os investigadores também tiveram acesso à gravação de um dos roubos em que ele teria se identificado como vítima, quando, na verdade, foi confirmado que ele era o assaltante.

De acordo com a Deic, após se desligar da empresa, outros quatro outros roubos de carga ocorreram e ele teria participado diretamente.

“Após deixar o trabalho na empresa, ele passou a assaltar os próprios ex-colegas. Acreditamos ainda que ele tenha envolvimento com outras pessoas que teriam participado dos roubos. As investigações continuarão a ser realizadas na tentativa de identificar outros integrantes desse esquema”, relata o delegado.

Outra possibilidade que será apurada pela Polícia Civil é identificar eventuais receptadores das cargas roubadas. Por enquanto, outros suspeitos ainda não foram identificados.

O motorista foi recolhido na cadeia anexa ao 2º Distrito Policial de Campinas, ficando à disposição da Justiça.