Deic investiga esquema de falsificação de perfumes em Sumaré

14 out 2021 às 10:16

Policiais do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) deflagraram na manhã desta quinta-feira (14) a operação Nefertum para investigar um esquema de falsificação de perfumes.

Cinco endereços em Sumaré são alvos dessa apuração, além de uma busca na zona norte de São Paulo.

Operação Nefertum investiga pessoas ligadas a falsificação de perfumes

Até o momento não há informações sobre detidos, uma vez que a operação estava em andamento até a publicação desta reportagem.

As equipes realizam ações em endereços nos bairros Maria Luiza, Maria Antônia, Recanto do Sonhos e Dal’Orto, em Sumaré, e também no Parque Novo Mundo, na cidade de São Paulo.

A operação foi batizada de Nefertum pois esse é o nome de uma entidade egípcia relacionada aos perfumes.