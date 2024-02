‘O pessoal da base que se resolva’, diz Luiz Dalben sobre apoio para a eleição a prefeito em Sumaré

Grupo do atual prefeito está dividido e tem cinco pré-candidatos a chefe do Executivo; veja quais são

O prefeito de Sumaré, Luiz Dalben (PSD), pediu para que os possíveis candidatos da base para as eleições municipais deste ano “se resolvam” antes de contarem com o apoio dele. O comentário foi dado ao LIBERAL neste sábado (24), durante uma cerimônia para entrega de matrículas de imóveis aos moradores da Vila Soma.

O prefeito Luiz Dalben, durante entrega de matrículas para moradores da Vila Soma – Foto: Claudeci Junior/Liberal

“Propus um desafio para aqueles que querem o meu apoio: que eles se entendam, aí eles terão. Ainda não tem um nome certo, eles precisam se entender primeiro”, disse Dalben, que, por estar em seu segundo mandato, não pode mais se reeleger.

Conforme o LIBERAL noticiou em janeiro deste ano, o grupo do atual prefeito de Sumaré está dividido. Uma das possibilidades é o apoio ao secretário municipal de Finanças e Orçamento, Eder Ruzza, tio do prefeito. Ele está no PL.

Outros políticos que hoje pertencem à base de Dalben também pretendem disputar o cargo: o atual vice-prefeito, Henrique do Paraíso (Republicanos); o líder do governo na câmara, o vereador Willian Souza (PT); o secretário municipal de Saúde, Rafael Virginelli; e o vereador Sirineu de Araújo, que hoje está no PL, mas já afirmou que pretende mudar de legenda.

A expectativa é que o chefe do Executivo defina seu apoio até as convenções eleitorais, no período de 20 de julho a 5 de agosto.

Também já confirmaram que são pré-candidatos à Prefeitura de Sumaré o vereador Sílvio Coltro, presidente municipal do PL; o ex-vereador Décio Marmirolli, um dos opositores do grupo de Dalben, pelo PSD; e Guilherme Dall’Orto, que concorreu a deputado federal pelo Podemos, mas não foi eleito.

Sumaré superou a marca de 200 mil eleitores em 2023 e, portanto, pode ter segundo turno neste ano.