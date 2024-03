Promotor Ricardo Gerhardinger Schade pede para que o parlamentar seja levado a júri; defesa diz que ele está colaborando com as investigações

O MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) denunciou o vereador de Sumaré Sirineu Araújo (PL) por homicídio qualificado pela impossibilidade de defesa da vítima, nesta quinta-feira (14), após conclusão do inquérito policial sobre o caso. O promotor Ricardo Gerhardinger Schade pediu à Justiça que o acusado seja levado a júri e também solicita a condenação pelo crime.

Sirineu responde pelo assassinato de Rafael Emídio da Silva, de 39 anos, em uma rua movimentada na região do bairro Maria Antônia, em agosto de 2023. A defesa diz que o vereador está colaborando com a investigação. Ele responde à acusação em liberdade.

O vereador Sirineu Araújo, de Sumaré – Foto: Câmara de Sumaré/Divulgação

Na denúncia, o promotor destaca que Sirineu vinha sendo ameaçado por Rafael na padaria de sua propriedade. No dia do crime, após ser novamente ameaçado, o vereador apossou-se de um revólver de calibre .38 e numeração suprimida e efetuou inúmeros disparos contra seu desafeto, com a clara intenção de matá-lo, conforme consta no documento.

“Não satisfeito, visando certificar-se de que Rafael não sobreviveria, assumiu a condução de seu veículo e o atropelou no exato momento em que ele, ferido gravemente, agonizava em via pública. Em seguida, fugiu. A vítima faleceu em razão dos politraumatismos sofridos”, diz Schade.

O promotor também cita três testemunhas para serem ouvidas. Entre elas, estão dois policiais militares que atenderam a ocorrência e um morador que teria presenciado o início da discussão entre o parlamentar e Rafael.

O advogado de Sirineu, Alexandre Sanches Cunha, repetiu que seu cliente vai continuar colaborando em busca da verdade. O parlamentar também foi procurado pela reportagem, mas não comentou o assunto.

No mês passado, a defesa de Sirineu procurou a Polícia Civil para denunciar que as padarias do vereador foram roubadas e que ele teria sido ameaçado de morte. Seu escritório também teria sido alvo de atos de vandalismo.

Na ocasião, o advogado disse que era prematuro afirmar que os ataques seriam retaliações de organizações criminosas ou perseguição política.

Sirineu, que responde em liberdade, ficou afastado por dois meses das atividades parlamentares, mas já retornou à função. O afastamento ocorreu a pedido do próprio vereador, que alegou motivos pessoais.

Crime

O homicídio ocorreu no fim da tarde do dia 19 de agosto de 2023, na Rua José Gomes de Oliveira. Rafael foi atingido a tiros e atropelado pela caminhonete do vereador. Na época, vídeos sobre o crime foram compartilhados em grupos de WhatsApp.

Conforme laudo do IML (Instituto Médico Legal), Rafael tinha nove perfurações causadas por arma de fogo: três na região do tórax, uma no abdômen, uma no antebraço esquerdo, três na coxa direita e uma na panturrilha esquerda. Um disparo também pegou de raspão no glúteo esquerdo. Ele sofreu fraturas em diferentes locais do corpo.

Quando prestou depoimento à Polícia Civil, dias depois do crime, o vereador admitiu ter matado Rafael, mas alegou que era ameaçado de morte pela vítima, que tinha passagem pela polícia por diversos crimes, inclusive homicídio.

Segundo Sirineu, mesmo baleado, Rafael se levantou e atravessou na frente do veículo. O vereador deu partida e o atropelou, mas disse que só no dia seguinte, por meio de notícias veiculadas nas redes sociais, tomou conhecimento de que realmente tinha passado por cima da vítima. O MP concluiu que o atropelamento foi intencional.