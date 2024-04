Homem é detido por importunação sexual após tentar agarrar mulher em Sumaré

Vítima conseguiu fugir do suspeito, que estava com as calças abaixadas, e tentou levá-la para um terreno baldio

Um homem foi preso em Sumaré nesta quinta-feira (25), acusado de importunação sexual, após tentar agarrar uma mulher no Jardim Santa Terezinha. Segundo a vítima, ele estava com as calças abaixadas no momento do assédio.

De acordo com informações do 48° BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), os PMs faziam patrulhamento pelo bairro Santa Therezinha, quando foram abordados por uma mulher que informou que momentos antes, um homem com as calças abaixadas tentou agarrá-la e levá-la para um terreno abandonado. Ela conseguiu fugir.

Aos policiais, a vítima contou onde foi atacada pelos policiais e passou as características físicas do suspeito. Com essas informações, a PM deu início às buscas na região e conseguiu encontrar o acusado.

Ele foi apreendido e levado até a DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), onde foi reconhecido, sem sombra de dúvidas, pela vítima. Após ouvir os depoimentos, a delegada responsável deliberou pela prisão em flagrante por importunação sexual.