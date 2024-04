Bom Prato passa a oferecer jantar em Sumaré

Além de servir café da manhã e almoço, o Restaurante Bom Prato, no Centro de Sumaré, também passou a oferecer jantar, desde o início desta semana. Estão sendo servidas mais 300 marmitas a partir das 17h, de segunda a sexta-feira. O valor de cada refeição é apenas R$ 1.

Segundo a prefeitura, o cardápio é elaborado por nutricionistas e conta com pão com manteiga, fruta, doce, café, leite e achocolatado, no caso do café da manhã, além de legumes, proteína, arroz, feijão, fruta ou doce para o almoço e o jantar.

Bom Prato de Sumaré passou a oferecer jantar também – Foto: Assessoria do Deputado Dirceu Dalben / Divulgação

O deputado Dirceu Dalben (Cidadania), que também atuou para a implantação do Bom Prato na cidade, destacou a importância do programa. “O Bom Prato é um programa muito especial, pelo qual temos muito carinho e que veio para fazer a diferença no dia a dia de muitas pessoas, garantindo a dignidade humana e o acesso a uma alimentação saudável e balanceada. Me sinto honrado em fazer parte desta história”, destacou o parlamentar.

O prefeito Luiz Dalben (PSD) também comemorou a ampliação dos serviços e disse que espera que o local também passe a atender aos finais de semana. “Seguimos trabalhando juntos, para que cada vez mais pessoas possam ser atendidas e também para estender o funcionamento do Bom Prato para os finais de semana”, comentou o chefe do Executivo.

De acordo com o governo estadual, a expansão da oferta de refeições de qualidade por apenas R$ 1 faz parte das ações da Secretaria de Desenvolvimento Social para combater a fome e a insegurança alimentar em todas as regiões paulistas.

“Estamos sempre atentos às demandas das regiões. Recebemos os pedidos e demos uma resposta à altura para enfrentar a fome. Com essa decisão, 66 restaurantes da rede passam a servir café da manhã, almoço e jantar. É um grande avanço”, disse o secretário estadual de Desenvolvimento Social, Gilberto Nascimento Junior.

Localizado na Rua José Maria Miranda, 581, o Bom Prato serve agora um total de 2,2 mil refeições por dia. Já a unidade móvel, que fica por três meses em cada região da cidade, oferece 300 refeições. Por enquanto, ela está na Rua Bahia, no Nova Veneza, próximo ao Condomínio Águas da Prata.