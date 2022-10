Em um mês, Bom Prato de Sumaré já serviu mais de 30 mil refeições

Com cardápio elaborado por nutricionista, o espaço oferece café da manhã por R$ 0,50 e almoço com sobremesa por R$ 1

Andréa Bispo com o filho João e a mãe Maria Alice aprovaram o atendimento do restaurante em Sumaré - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

Com apenas R$ 0,50 é possível tomar um café da manhã e R$ 1 almoçar (com sobremesa), no Restaurante Bom Prato, no Centro de Sumaré. O espaço, em apenas um mês de funcionamento, já serviu mais de 30 mil refeições e hoje também atrai famílias e comerciantes da região. A iniciativa é realizada pelo Governo do Estado com o apoio da prefeitura.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O restaurante popular já serviu 6,3 mil cafés da manhã e 25,2 mil almoços. De acordo com a prefeitura, o cardápio é elaborado por nutricionistas e conta com pão com manteiga, fruta, doce, café, leite e achocolatado, servidos a partir das 7h30 no café, e legumes, proteína, arroz, feijão, fruta ou doce para o almoço, a partir das 10h30.

A dona de casa Andréa Bispo almoçou no restaurante na última sexta-feira, acompanhada do filho João Emanuel, de 2 anos, e da mãe, de 65 anos.

“O ambiente é muito limpo. Decidi vir aqui para experimentar. A comida é muito boa. Tivemos a opção de arroz, feijão, salada de acelga com cenoura, batata doce, carne de porco e laranja. Com um preço bem barato, a gente consegue se alimentar com tudo o que precisa”, afirma Andréa

A aposentada Maria Alice Bispo, que tem dificuldade de locomoção ficou sentada, enquanto servidores vieram trazer a sua refeição na mesa. “Fiquei muito feliz com o atendimento que recebi.”

O restaurante fica na Rua José Maria Miranda, número 581, na região central. São servidas na unidade 1,5 mil refeições diárias, sendo 300 no café da manhã e outras 1,2 mil no almoço. Apesar de ser direcionado para pessoas em vulnerabilidade, os funcionários do restaurante disseram que poucos moradores de rua frequentam o espaço.

A secretária de Desenvolvimento Social, Célia Leão considera que o Bom Prato é um dos projetos mais importantes do Governo do Estamos. “A iniciativa mata a fome das pessoas, pois muitas não têm o que comer em casa. Esperamos que o programa tenha continuidade na nova gestão que se iniciará no ano que vem”, relata.