Sumaré recebe unidade móvel do Bom Prato com 300 refeições por dia

Sumaré passa a contar, a partir desta quarta-feira (29), com uma unidade móvel do programa Bom Prato, com capacidade para oferecer 300 refeições diárias.

A iniciativa foi anunciada na última segunda pelo Governo de São Paulo, que entregou um total de dez unidades móveis do programa a diversos municípios, visando ampliar o acesso a alimentação de qualidade em áreas vulneráveis.

Anúncio foi feito na segunda – Foto: Marcelo S. Camargo/Governo do Estado de SP

Em setembro do ano passado, Sumaré inaugurou o Restaurante Bom Prato localizado no Centro da cidade. Atualmente, a unidade oferece café da manhã por R$ 0,50 a partir das 7h30, e almoço por R$ 1 a partir das 10h30, mediante prévia distribuição de senhas, na Rua José Maria Miranda, 581.

A unidade móvel em Sumaré vai adicionar 300 refeições diárias ao almoço, totalizando 1,9 mil atendimentos por dia, considerando as 1,6 mil refeições já servidas entre café da manhã e almoço na base fixa.

O endereço de atendimento da unidade móvel será rotativo, definido a partir de estudo de vulnerabilidade social da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, permanecendo por três meses em cada local.

O Bom Prato Móvel opera em caminhões do tipo VUC (Veículo Urbano de Carga), adaptados para transportar entre 300 e 400 refeições até os pontos de distribuição.

As refeições, preparadas nos restaurantes Bom Prato mais próximos, contêm proteína, carboidrato, arroz, feijão e uma fruta de sobremesa. O serviço móvel funciona exclusivamente para o almoço, sempre às 11h, em locais definidos em conjunto com a prefeitura de cada cidade.