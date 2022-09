Bom Prato planeja servir 1,5 mil refeições por dia em Sumaré

Unidade em Sumaré será inaugurada nesta quarta-feira com café da manhã a R$ 0,50 e almoço a R$ 1

O Programa Bom Prato será entregue na manhã desta quarta-feira em Sumaré. A inauguração acontece às 10h30, com uma solenidade, e a unidade abre às portas ao público às 11h30.

O serviço está localizado na Rua José Maria Miranda, 581, na região Central. O restaurante popular vai oferecer café da manhã a R$ 0,50 e almoço a R$ 1. Crianças de até 6 anos não pagam. Serão servidas 1,5 mil refeições diárias, sendo 300 no café da manhã e 1,2 mil no almoço.

O gerenciamento da unidade ficará a cargo da OSC (Organização da Sociedade Civil) COF – Centro de Orientação Familiar, que venceu o processo de chamamento público.

Restaurante popular está localizado na Rua José Maria Miranda, 581 – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

O investimento da Secretaria de Desenvolvimento Social na implantação da nova unidade é de R$ 2 milhões, sendo metade no custeio das refeições por 12 meses e o restante na compra de utensílios e maquinários.

O cardápio é elaborado por nutricionistas e conta pão com manteiga, fruta, doce, café, leite e achocolatado, servidos a partir das 7h30 no café, e legumes, proteína, arroz, feijão, fruta ou doce para o almoço, a partir das 10h30.

Para o almoço de inauguração está previsto o cardápio de parmegiana de carne, batata rústica assada com bacon e salada, acompanhados de arroz e feijão e, de sobremesa, creme de morango com ganache de chocolate.

A Secretária Estadual de Desenvolvimento Social, Laura Muller Machado, afirma que a proposta é trazer dignidade alimentar para as pessoas que enfrentam dificuldade em proporcionar o sustento da família. “Já as pessoas em situação de rua e que são acompanhadas pela prefeitura, a alimentação será gratuita”, destaca.

O prefeito Luiz Dalben (Cidadania) ressaltou a importância da inauguração da unidade em Sumaré. “O Bom Prato é uma conquista muito grande. Uma parceria com o governo do estado de São Paulo com o objetivo de oferecer alimentação digna e saudável a todos”, afirma.

Laura disse ainda que o governo aumentou para R$ 110 o vale-gás que é o valor mais próximo ao preço do mercado. “Também realizamos a atualização do Cadastro Único com o apoio das prefeituras, que foi usado para traçar os benefícios por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social”.