Vereador bolsonarista protesta em evento com vice-governador em Santa Bárbara

Com caixa de som e microfone, Corá gritou que gestão "é uma vergonha"; abordado pela polícia, desligou os equipamentos

Vereador bolsonarista, Felipe Corá (PSL), fez protesto em evento com o vice-governador Rodrigo Garcia (DEM), na manhã desta sexta-feira (7), no Cândido Bertini, em Santa Bárbara d’Oeste.

Garcia participou da assinatura do início das obras do Programa Vida Longa, em área onde serão construídas 28 moradias populares para idosos carentes do município.

Vereador critica Governo por medidas restritivas contra a pandemia do coronavírus – Foto: Elder Júnior

O convênio da prefeitura com o Estado foi firmado em 2020, ainda pelo ex-prefeito Denis Andia, que esteve na solenidade, junto do prefeito Rafael Piovezan (PV).

Além de políticos da região, vereadores da base e oposição marcaram presença. Entretanto, Corá foi quem mais chamou atenção.



O vereador parou seu carro na rua, a alguns metros do palco montado na área onde serão construídas as moradias, em que aconteceu a solenidade e levou uma caixa de som e um microfone.

Quando Garcia, que desconversou sobre possível ida ao PSDB, começou a falar, Corá ligou o microfone. Aos gritos, o vereador fez críticas ao Governo do Estado e ao governador João Doria (PSDB), além do vice, dizendo que a gestão “é uma vergonha para o estado de São Paulo”.

Garcia foi chamado de governador, mas desconversou sobre eleições – Foto: Pedro Heiderich/ O Liberal

Garcia seguiu falando enquanto Corá gritava ao fundo. Agentes de segurança da equipe do governo e policiais militares que acompanhavam o evento agiram rápido e se dirigiram até Corá para abordagem.

Após conversar e orientar o vereador, ele desligou o microfone e a caixa de som. Os policiais permaneceram ao lado de Corá e o evento seguiu normalmente. Corá ainda protestou com gritos sem o microfone ligado, e depois deixou o local.

Ao LIBERAL, o vereador comentou o protesto. “Doria e Rodrigo Garcia quebraram o Estado com o fecha tudo. Sou vereador, mas também sou cidadão e tenho direito de protestar. Desafio os dois a andarem nas ruas e sentir o povo. Eles não têm coragem, sabem que o povo rejeita”.

Desde que foi eleito vereador, Corá, bolsonarista declarado e defensor do tratamento precoce contra o coronavírus, tem atacado Doria e o Governo do Estado, que por sua vez, tem feito críticas públicas com frequência ao governo federal e ao presidente Jair Bolsonaro.