Vice-governador, Rodrigo Garcia participa de evento em Santa Bárbara

O vice-governador Rodrigo Garcia e o secretário de Estado da Habitação, Flávio Amary, estarão em Santa Bárbara d’Oeste nesta sexta-feira (7).

A convite do prefeito Rafael Piovezan (PV), eles vão participar do ato da assinatura da ordem de serviço para a construção das moradias do programa Vida Longa.

Vice-governador Rodrigo Garcia aceitou convite do prefeito Rafael Piovezan – Foto: Governo do Estado de São Paulo_22.08.2019

Garcia, que é filiado ao DEM, tem surgido nos bastidores como possível candidato a governador, com rumores de que deixará o partido para se filiar ao PSDB, sendo uma possível aposta dos tucanos para suceder Doria.

O evento acontecerá a partir das 9h, no local da obra, em área entre as ruas Rússia, Polônia e Adélia Bertini, no Cândido Bertini, informa a prefeitura. Em outubro de 2019, o Governo do Estado de São Paulo lançou o Programa Vida Longa e incluiu Santa Bárbara dentre as cidades beneficiadas.

O projeto prevê a construção de um empreendimento habitacional para idosos que vivem em situação de vulnerabilidade social. Serão 28 casas construídas no município. A prefeitura definirá como vai escolher os futuros beneficiados.



Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O público-alvo do programa são as pessoas com 60 anos ou mais, que sejam sozinhas e sem acesso a moradia. A exigência é de que a renda não ultrapasse dois salários-mínimos e que residam há, pelo menos, dois anos na cidade. Devem ainda ter autonomia para realizar tarefas diárias.

O Vida Longa é uma ação conjunta entre a Secretaria de Estado da Habitação, a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) e a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, articulada com os municípios paulistas interessados.