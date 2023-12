Tarifa da Área Azul de Santa Bárbara d’Oeste aumenta até 32%

As tarifas da Área Azul de Santa Bárbara d’Oeste tiveram um aumento de até 32%. Os novos valores foram fixados pela prefeitura por meio de decreto, após cinco anos sem alterações, e já estão em vigor.

A maior elevação será sentida por quem pagar pelo tempo de duas horas. Para esse período, o valor subiu de R$ 2,65 para R$ 3,50 – alta de 32%.

Novos preços já estão em vigor nos parquímetros – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Para os motoristas que forem usar o estacionamento rotativo por uma hora, o preço aumentou de R$ 1,95 para R$ 2,50 (28,2%). Para 90 minutos, a administração elevou de R$ 2,30 para R$ 3 (30,4%). O valor para 30 minutos se manteve R$ 1,35.

O decreto, publicado pelo Executivo em 23 de outubro, também promoveu um aumento no valor da tarifa de pós-utilização, que é cobrada dos motoristas que não pagam a tarifa quando usam a Área Azul e têm o veículo flagrado pela equipe de fiscalização.

Os preços subiram de R$ 6,60 para R$ 10 para pagamento em até duas horas contadas a partir do recebimento do aviso de cobrança; e de R$ 10,25 para R$ 15 para pagamento até 18h do próximo dia útil.

Em nota, a prefeitura comunicou que “o reajuste das tarifas deve-se a recomposição de valores, visto que o último aumento foi concedido em novembro de 2018”.

Segundo a Estapar, empresa responsável pelo estacionamento rotativo, “os cálculos refletem a correção monetária pela inflação e estão previstos em contrato”.

Desde 2013, o Executivo mantém contrato com a Estapar para gestão da Área Azul. Conforme o LIBERAL noticiou em setembro, a concessão foi renovada por mais dez anos, até 2033. O sistema funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h; e aos sábados, das 9h às 13h.