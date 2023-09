A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste renovou por mais 10 anos a concessão do estacionamento rotativo, a Área Azul, com a Hora Park (Estapar).

A concessionária é a mesma que atua em Americana e que foi alvo de várias reclamações, inclusive do prefeito Chico Sardelli (PV).

Recentemente, a Prefeitura de Americana anunciou uma série de alterações no sistema de estacionamento rotativo.

Entre as novidades estão o fim da fiscalização por câmeras, diminuição de 40% no total de vagas com cobrança, congelamento da tarifa por mais dois anos e novas formas de compra do tíquete.

Em Santa Bárbara, o sistema de cobrança com emissão de tíquetes em parquímetros começou a funcionar em dezembro de 2013, com a empresa Hora Park.

Na época, a prefeitura informou que mais de 900 vagas seriam gerenciadas pela concessionária.

Questionada sobre os valores e possíveis alterações, a Prefeitura de Santa Bárbara limitou-se a informar que o contrato com a Hora Park foi renovado com as mesmas condições do original.