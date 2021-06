Santa Bárbara recebe 2.574 doses de vacina da Pfizer

Vacina será utilizada para profissionais de educação – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d´Oeste

Depois de Americana anunciar a chegada do imunizante, Santa Bárbara d’Oeste recebeu 2.574 doses da vacina contra o coronavírus (Covid-19) da Pfizer nesta quinta-feira (10).

O imunizante era restrito apenas a capitais até o final do mês de maio, quando a região passou a esperar a chegada da Pfizer.

O lote do imunizante será utilizado para vacinar profissionais da Educação de 18 a 44 anos, que começam a ser imunizados nesta sexta-feira (11), além de dar continuidade à Campanha.

A vacinação em Santa Bárbara não necessita de agendamento e ocorre, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, nos ginásios municipais Djaniro Pedroso (Centro), e Mirzinho Daniel (Jardim São Francisco), e na Casa de Maria (Jardim das Laranjeiras).

O município antecipou o Estado e começou a vacinar nesta sexta adultos sem comorbidades com idade entre 55 e 59 anos.

Também passaram a ser imunizadas nesta semana pessoas com Deficiência Permanente (18 anos ou mais) sem BPC (Benefício de Prestação Continuada), profissionais da Educação de 45 e 46 anos e grávidas e puérperas sem comorbidades com 18 anos ou mais.

Seguem recebendo a vacina grávidas e puérperas com comorbidades acima de 18 anos, idosos, idosos com 60 anos ou mais, pessoas com Síndrome de Down que ainda não se vacinaram. Também continua a convocação de profissionais de Saúde pela prefeitura.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Americana

A Prefeitura de Americana divulgou na noite desta quinta-feira (10) que recebeu um lote de 3.318 vacinas da Pfizer, que será utilizado para imunizar profissionais da educação entre 18 e 44 anos e pessoas com deficiência permanente com idade a partir de 18 anos.

A vacinação para esses grupos ocorre a partir do sábado (12) e deve ser agendada pela internet, neste site. Serão disponibilizadas 600 doses da Pfizer na unidade de saúde do Jardim São Paulo e mais 600 na do Jardim Brasil.