Santa Bárbara antecipa Estado e começa a vacinar adultos de 55 a 59 anos nesta sexta

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste antecipa o Governo do Estado de São Paulo e começa a vacinar contra o coronavírus (Covid-19) os adultos sem comorbidades de 55 a 59 anos a partir desta sexta-feira (11).

No mesmo dia terá início ainda na cidade a imunização de profissionais da Educação de 18 anos ou mais.

O Estado anunciou na quarta (9) a antecipação em 15 dias a vacinação de adultos sem comorbidades, com a faixa etária de 55 a 59 anos iniciando no dia 16 de junho, próxima quarta-feira.

A vacinação de profissionais de educação de 18 anos ou mais deve começar em todo estado nesta sexta.

A reportagem questionou o Executivo sobre como foi possível adiantar a imunização deste grupo, mas ainda não obteve resposta. Na região, Americana liberou nesta quarta cadastro da faixa etária (55 a 59 anos) para os interessados na “xepa” da vacina.

As prefeituras de Americana e Sumaré relataram que esperam receber novas doses da vacina nesta quinta (10) para iniciar a vacinação de profissionais de educação acima de 18 anos na sexta (11).

Se está adiantado na vacinação de adultos sem comorbidades, Santa Bárbara não iniciou até agora a imunização de trabalhadores do transporte municipal.

O LIBERAL questionou a previsão diversas vezes, sem resposta. Comissão de vereadores cobrou a vacinação da categoria recentemente.

A vacinação em Santa Bárbara não necessita de agendamento e ocorre, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, nos ginásios municipais Djaniro Pedroso (Centro), e Mirzinho Daniel (Jardim São Francisco), e na Casa de Maria (Jardim das Laranjeiras).

As pessoas com idade entre 55 e 59 anos (sem comorbidades) devem ter em mãos o CPF e comprovante de endereço em seu nome. Os profissionais da Educação devem se cadastrar no site VacinaJá Educação do Estado.

Nesta semana teve início na cidade a imunização para pessoas com Deficiência Permanente (18 anos ou mais) sem BPC (Benefício de Prestação Continuada), profissionais da Educação de 45 e 46 anos e grávidas e puérperas sem comorbidades com 18 anos ou mais.

Seguem recebendo a vacina grávidas e puérperas com comorbidades acima de 18 anos, idosos, idosos com 60 anos ou mais, pessoas com Síndrome de Down que ainda não se vacinaram. Também continua a convocação de profissionais de Saúde pela prefeitura.

Em caso de dúvidas sobre a vacinação contra a Covid-19 no Município, entrar em contato, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, pelo telefone 3455-1654.