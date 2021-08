Santa Bárbara abre licitação para contratar médicos plantonistas para pronto

Segundo a prefeitura, intenção é complementar as escalas de plantões conforme a necessidade no município

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste anunciou nesta quinta-feira (5) a abertura de licitação para contratar uma empresa especializada em médicos plantonistas para atuação nos dois prontos-socorros do município.

Segundo o Executivo, a intenção é complementar as escalas de plantões do Afonso Ramos e Edison Mano, conforme a necessidade da Secretaria de Saúde.

A contratação é para a realização de até 4,8 mil plantões médicos de 12 horas, nos dois prontos-socorros, por um ano.

A modalidade da licitação é de pregão eletrônico e a empresa vencedora será definida pelo menor preço.

As empresas interessadas podem fazer propostas a partir do dia 18 de agosto. Segundo o edital, a contratação é estimada no valor de R$ 9,4 milhões por todo o período do contrato (um ano).

A Secretaria de Saúde poderá solicitar os profissionais com 48 horas de antecedência, conforme a necessidade verificada de acordo com a situação da escala mensal dos médicos plantonistas que já atuam nos prontos-socorros do Edison Mano e Afonso Ramos.

A reportagem questionou a prefeitura sobre detalhes da licitação e da contratação, bem como sobre se já havia uma empresa contratada para fornecer médicos plantonistas nos prontos-socorros até então, mas o Executivo não havia respondido aos questionamentos até a publicação desta matéria.

Há três semanas, a prefeitura renovou um contrato anual de R$ 4,5 milhões para contratar pediatras.

Os médicos foram contratados no ano passado, para reforçar o atendimento das alas de pediatrias dos prontos-socorros, que não dispõem de profissionais da especialização concursados, informou a administração municipal.