Prefeitura renova contrato de R$ 4,5 milhões para pediatria em Santa Bárbara

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste renovou o contrato de R$ 4,5 milhões para pediatria. Médicos foram contratados no ano passado para reforçar o atendimento dessas alas dos prontos-socorros Afonso Ramos e Edison Mano.

Pronto-socorro Edison Mano, um dos locais onde os pediatras contratados atuam – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

Os locais não dispõem de profissionais da especialização concursados. A renovação do contrato foi publicada pelo Executivo nesta semana.

A reportagem do LIBERAL pediu informações sobre o contrato dos pediatras dos prontos-socorros e também que o Executivo detalhasse a quantidade de profissionais contratados e seus horários, bem como a quantidade de médicos pediatras concursados no município e a quantidade de contratados.

Em nota, a Secretaria de Saúde de Santa Bárbara respondeu que o aditamento consiste na prorrogação de contrato feito em 2020, “cujo objeto constitui a contratação de médicos pediatras para atuação em prontos-socorros municipais, os quais não dispõe de pediatras concursados, tendo sido mantidos os valores já praticados”.

No ano passado, a prefeitura contratou por meio de licitação (pregão eletrônico) uma empresa prestadora de serviços especializados em plantões médicos para pediatrianos PSs.

A medida visava reforçar o atendimento de ala específica de pediatria que havia sido implantada no Afonso Ramos após reforma no hospital. Desde 2019, o Edison Mano também conta com ala de pediatria.