Nova Revista L aborda a importância do pensamento positivo em 2022

O Grupo Liberal lança nesta quinta-feira (16) a nova Revista L, com o tema Saúde e Bem-Estar, que em breve será entregue a todos os assinantes de revistas, além de estar disponível em bancas selecionadas de Americana e na sede do Grupo.

Nesta edição, as expectativas para a virada do ano impulsionaram uma investigação sobre a importância do otimismo para uma vida mais leve e feliz em 2022. A reportagem foi em busca de especialistas no assunto para compreender como uma postura positiva diante dos fatos do dia a dia pode ser desenvolvida, favorecendo a busca pela felicidade.

“Embora o desejo de dias melhores seja igual entre todos, a forma de encarar a vida fará a diferença no cotidiano de cada um e será decisiva na concretização ou não dos votos de um ano realmente novo e melhor”, pontuou a editora Valéria Barreira.

A Revista L Saúde e Bem-Estar também mostra o esforço de quem está correndo atrás do tempo perdido para retomar a rotina de atividades físicas interrompida pela pandemia da Covid-19, e traz informações úteis para quem desejar seguir o exemplo dos entrevistados, além de informar sobre o papel do movimento na prevenção e tratamento de problemas de saúde.

A alimentação saudável é abordada, mostrando os riscos da suplementação sem orientação médica e apontando como os alimentos interferem no bom humor, através de reações positivas no organismo humano. Outro destaque é a trajetória de moradoras de Americana após a realização de cirurgia bariátrica.

As emoções são temas de reportagens sobre a ocorrência de ansiedade em crianças e a relevância de ações empresariais pela saúde mental de seus colaboradores.

Além disso, a coluna Eclética abre espaço para os leitores compartilharem suas ações para a manutenção da saúde, novamente reforçando a importância do equilíbrio de atividade física e alimentação.