Santa Bárbara terá novo Caps Infantil no São Francisco 2

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste anunciou, nesta terça-feira (14), que irá construir o novo Caps (Centro de Apoio Psicossocial) Infantil do município. Com investimento de R$ 2,3 milhões vindos de verbas municipais, o espaço vai funcionar no bairro São Francisco 2.

A previsão da administração é que as obras sejam entregues em 18 meses, após emissão da ordem de serviço, que acontece depois da conclusão do processo licitatório. O atual centro funciona na Avenida de Cillo, no Jardim Boa Vista.

Espaço terá 625 m² de área construída – Foto: Divulgação / Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste

Ainda de acordo com a prefeitura, com a mudança de local para um novo prédio, todos os serviços ofertados deverão ser ampliados.

O núcleo é responsável pelo atendimento de crianças e adolescentes com demandas graves em saúde mental. Na unidade são desenvolvidos acolhimento de novos usuários, psicoterapia individual ou em grupo, oficinas terapêuticas, grupos de família, visitas domiciliares, encaminhamento médico e interlocução junto à rede municipal com atuação intersetorial.

O novo espaço terá 625 m² de área construída, com consultórios, sala de ludoterapia, sala de atendimento em grupo equipada com áudio e vídeo, sala para elaboração de oficinas, sala para oficina culinária, farmácia, sala de enfermagem, área externa para trabalho de horta, entre outros.

“O período da pandemia nos mostrou um novo mundo e a necessidade de nos atentarmos às novas realidades, particularmente aquelas ligadas à saúde mental. O novo Caps vai ao encontro disso: uma nova estrutura, que permite ampliarmos os atendimentos, com profissionais capacitados e novos serviços”, disse o prefeito Rafael Piovezan (PV).