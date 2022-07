Santa Bárbara e Americana têm mais de 1,5 mil vagas de emprego

As prefeituras de Santa Bárbara d’Oeste e Americana divulgaram para o início desta semana 1.526 oportunidades de emprego disponíveis no Desenvolve S.Bárbara e no PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), respectivamente.

As vagas exigem diferentes níveis de instrução e experiência – alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental e médio, cursos específicos, graduação e pessoas com deficiência – e podem ser encerradas sem aviso prévio.

Para se candidatar às vagas de Santa Bárbara, basta comparecer no Desenvolve S.Bárbara, localizado na Villa Multimall, na Rua do Ósmio, 975, paralela com a Avenida Santa Bárbara, munido de RG, CPF e Carteira de Trabalho. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. Em caso de dúvidas, a pessoa pode entrar em contato via telefone (19) 3499-1015 ou pelo e-mail empregos@santabarbara.sp.gov.br.

Já para as vagas de Americana, os interessados devem entrar no site, americana.sp.gov.br/vagaspat, em seguida acessar o link “Cadastre seu currículo para concorrer às vagas de emprego no PAT” e preencher os dados. O cadastro e encaminhamento do currículo são realizados exclusivamente por meio do site da Prefeitura.

CONFIRA A RELAÇÃO DE VAGAS EM SANTA B´ÁRBARA:

Vagas para alfabetizado:

Acabador de mármore, Açougueiro (a), Ajudante de mármore, Ajudante de cozinha, Ajudante de eletricista, Ajudante de jardinagem, Ajudante de mecânico diesel, Ajudante de obra, Ajudante de pedreiro, Armador, Assistente comercial, Auxiliar de acabamento gráfico, Auxiliar de açougue, Auxiliar de faturamento, Auxiliar de fundição, Auxiliar de limpeza, Auxiliar de manutenção, Auxiliar mecânico, Auxiliar de produção, Auxiliar de qualidade, Balconista, Balconista de açougue, Barbeiro (a), Borracheiro, Bombeiro hidráulico (encanador), Caldeireiro, Cabeleireiro (a), Camareira, Carpinteiro, Chefe de cozinha, Contramestre, Cortador, Costureira (o), Cozinheira (o), Eletricista, Encarregado de obras, Encanador predial, Empregada doméstica, Faxineiro, Fresador, Funileiro, Instalador de som e alarme automotivo, Jardineiro, Líder de limpeza, Líder de usinagem, Mandrilhador, Mecânico, Mecânico de suspensão, Mecânico diesel, Meio oficial de marceneiro, Motorista carreteiro, Motorista de caminhão, Operador de Cardas, Operador centro de usinagem, Operador de máquina Wotam, Operador de open end, Operador de rama, Operador (a) de roçadeira, Operador de tingimento contínuo, Operador de torno CNC, Operador de torno convencional, Operador Op End, Padeiro, Pedreiro, Pintor,Polidor, Programador de fresadora CNC, Programador de torno CNC, Promotor (a) de vendas, Rebarbador de peças, Revisor de tecidos, Serralheiro, Servente de obras, Serviços gerais, Soldador (a), Soldador/serralheiro, Supervisor (a) de açougue, Supervisor (a) de padaria,Tecelão (ã), Torneiro mecânico, Torneiro mecânico/ Ferramenteiro, Tecelão, Trabalhador rural, Trancista, Vendedora, Vendedor (a) porta a porta.

Vagas para ensino fundamental (1º grau):

Açougueiro (a), Afiador de ferramentas, Ajudante de açougue, Ajudante de mecânico, Ajudante de obra, Ajudante de pedreiro, Ajudante de produção, Ajudante de serralheria, Auxiliar de furadeira, Auxiliar de lavanderia, Auxiliar de limpeza/ Jardinagem, Auxiliar de silo, Balanceador de rodas, Bordadeira, Caldeireiro, Carpinteiro, Cartonageiro, Cozinheira (o), Chapeiro, Empacotador (a), Faxineiro, Fresador, Inspetor de qualidade1, Líder de limpeza, Maçariqueiro, Mecânico de manutenção elétrica, Montador de sistema de climatização, Moldador, Operador de centro de usinagem, Operador de chanfro, Operador de cobrança, Operador (a) de fiação, Operador de jato, Operador de obras (carpinteiro), Operador (a) de televendas, Operador trator de jardinagem, Programador CNC, Promotor (a) de vendas, Rebarbador (a), Retificador, Serralheiro, Serralheiro industrial, Soldador.

Vagas para ensino médio (2º grau):

Ajudante geral serralheria, Almoxarife/ comprador, Almoxarife II, Assistente fiscal/ contábil, Analista de PCP, Analista de processo (júnior e pleno), Assistente comercial administrativo, Assistente comercial, Auxiliar administrativo/ financeiro, Auxiliar comercial, Auxiliar de açougue, Auxiliar de almoxarifado, Auxiliar de logística, Auxiliar de mecânico industrial, Auxiliar de operações comerciais, Auxiliar de PCP, Auxiliar de produção, Auxiliar de projetos, Auxiliar de torneiro mecânico, Auxiliar de vendas, Chefe de cozinha/ cozinheiro (a), Comprador (a), Cortador de tecido, Consultor (a) de vendas, Cozinheira (o), Cuidadora de idosos, Eletricista Predial, Encanador (a), Encarregado de acabamento (carpintaria), Estampador, Estoquista Jr, Garçom/ Garçonete, Gerente, Gerente de restaurante, Inspetor de qualidade 2: curso de qualidade, Instalador de esquadrias, Jardineiro, Líder de acabamento, Líder operacional empilhadeira, Marceneiro, Mecânico auxiliar, Mecânico de manutenção industrial, Mecânico de empilhadeira, Motoboy/ Motogirl, Montador de esquadrias, Motorista, Motorista de caminhão, Operador de loja, Operador de pá carregadeira, Operador de corte e vinco, Operador de dobra CNC, Operador de loja, Operador de tratamento de água e efluentes, Operador de máquina, Operador de pá carregadeira, Operadora de vendas, Padeiro, Preparador de CNC, Programador de fresadora CNC, Programador de torno CNC, Promotor (a) comercial, Promotor de vendas, Porteiro, Recepcionista, Representante comercial, Serralheiro, Soldador, Supervisor (a) de loja, Técnico de atendimento ao cliente, Telemarketing, Técnico de manutenção: curso elétrico, mecatrônica ou mecânica, Técnico mecânico de refrigeração, Torneiro CNC, Torneiro de produção, Vendedora, Vendedor (a), Vendedor (a) de equipamentos eletrônicos, Vendedor (a), Vendedor (a) interno/ externo, Vendedor (a) de móveis, Vigia.

Vagas que exigem cursos:

Analista de processos/ produção, Assistente de pré vendas: curso técnico em administração ou informática, Auxiliar de assistência técnica: curso técnico em mecânica ou eletrônica, Auxiliar de desenho: curso de Corel Draw, Auxiliar de enfermagem: curso técnicoou auxiliar de enfermagem e COREN ativo, Auxiliar de manutenção: curso de elétrica e/ou mecânica, Auxiliar de manutenção: curso de manutenção, Auxiliar técnico: curso de mecânico usinagem, Auxiliar técnico em segurança do trabalho, Auxiliar de furadeira: curso de usinagem, Auxiliar de torneiro mecânico: curso de mecânico ou mecânico usinagem, Assistente financeiro: curso de depto pessoal ou administração, Banhista/ tosador de PETS: curso de banho e tosa, Bombeiro Civil: curso de bombeiro, NR10, NR35 e condutor de emergência, Brunidor: curso na área, Caldeireiro (a) Sênior: curso de caldeiraria, Caldeireiro: curso de interpretação de desenhos mecânico, Eletricista: curso de eletricista, Encarregado de elétrica: curso de NR10, NR33, NR35 e SEP, Estagiário de técnico de segurança do trabalho: cursando técnico em segurança do trabalho, Fresador/ Ferramenteiro: curso de fresa, Inspetor de qualidade: curso na área, Instalador: curso básico de informática, Mecânico máquina de costura: curso de mecânico de costura, Mecânico de máquinas pesadas: curso de mecânico, Mecânico de manutenção: curso de mecânica, hidráulica, Elétrica, NR10, NR35, Mecânico de empilhadeira: curso de mecânico, Mecânico de empilhadeira: curso de mecânico, NR11 e NR18, Mecânico de refrigeração: curso de refrigeração ou climatização, Mecânico júnior: curso de mecânico para autos, Mecânico de manutenção industrial: curso de solda, elétrica ou desenhista, Mecânico montador: curso de mecânica e empilhadeira, Mecânico montador líder: curso de leitura e interpretação de desenhos e metrologia, Meio oficial eletricista: curso na área, Meio oficial industrial: curso na área de mecânica, Montador elétrico: curso de elétrica, Montador mecânico:curso de leitura e interpretação de desenhos técnico mecânico, noções de ajustagem, Motorista de veículo leve: curso de transporte de passageiros, Oficial de manutenção: curso de elétrica, eletrotécnica e/ou eletricista, Operador centro de usinagem horizontal: curso na área, Operador de CNC: curso de CNC, Operador de empilhadeira: curso de empilhadeira, Operador de máquina torno CNC: curso na área de usinagem, Operador de máquinas pesadas: curso de operador de máquinas, Orçamentista: curso técnico mecânico, PCP de obras: curso técnico de edificações, Professor (a) de inglês: inglês fluente, Programador de torno CNC: curso na área, Projetista de móveis planejados: curso de PROMOB, Soldador: curso de solda TIG/MIG e/ou Eletrodo, Soldador/ caldeireiro: curso na área, Supervisor de produção: curso de direção defensiva, Técnico de enfermagem: curso de técnico de enfermagem e COREN ativo, Técnico (a) em segurança do trabalho: curso técnico em segurança do trabalho, Técnico de manutenção: curso técnico ou graduação em engenharia elétrica, Torneiro CNC: curso na área, Torneiro convencional: curso na área, Torneiro convencional: curso de torno convencional, Torneiro ferramenteiro: curso de torno, Torneiro mecânico: curso na área, Vendedor (a) externo: curso de informática, Vendedor (a) de móveis planejados: curso de AUTOCAD E PROMOB, Vigilante: curso de vigilante.

Vagas para graduação:

Analista administrativo financeiro, Analista de laboratório, Analista RH trainee, Assistente contábil, Assistente financeiro, Consultor (a) vendas, Engenheiro mecânico, Estagiário em programação Delphi, Estagiário (a) de contabilidade, Estagiário (a) de elétrica, Estagiário (a) de engenharia Civil, Estagiário (a) de engenharia mecânica/ mecatrônica ou elétrica, Estagiário (a) de qualidade, Estagiário (a) em Web Designer, Fisioterapeuta, Inspetor de qualidade Sênior, Nutricionista, Professor (a) de educação física, Programador de serviços, Supervisor (a) de loja, Técnico de edificações, Técnico de robô, Vendedora, Web Designer

Vagas para pessoas com deficiência (PCD):

Assistente administrativo, Pedreiro, Pintor.

CONFIRA A RELAÇÃO DE VAGAS EM AMERICANA:

Açougueiro – Com Experiência: 3

Açougueiro Jr – Com Experiência: 3

Agente de Locação – Com Experiência: 2

Agente de Viagens – Com Experiência: 1

Ajudante de Açougue – Com Experiência: 8

Ajudante de Carga e Descarga – Com Experiência: 2

Ajudante de Carga e Descarga de Mercadoria – Sem Experiência: 4

Ajudante de Colorista – Com Experiência: 4

Ajudante de Expedição – Com Experiência: 1

Ajudante de Marmoraria – Sem Experiência: 2

Ajudante de Montador – Com Experiência: 4

Ajudante de Obras – Com Experiência: 2

Ajudante de Produção – Com Experiência: 8

Ajudante de Produção – Sem Experiência: 2

Ajudante de Tapeceiro – Conhecimento em Tapeçaria de Cadeiras de Escritórios – Com Experiência: 3

Ajudante Geral – Com Experiência: 5

Ajudante Geral – Manutenção Predial – Com Experiência: 1

Ajudante Geral – Sem Experiência: 1

Ajudante Geral em Indústria Têxtil – Com Experiência: 1

Analista Contábil – Com Experiência: 1

Analista de Licitação – Com Experiência: 1

Analista de Projetos – Com Experiência: 1

Analista Fiscal – Com Experiência: 1

Armador de Ferragem – Com Experiência: 8

Arte Finalista – Com Experiência: 3

Assistente Administrativo – Sem Experiência: 1

Assistente Contábil – Com Experiência: 2

Assistente de Engenharia – Com Experiência: 1

Assistente de Faturamento – Com Experiência: 1

Assistente de Pré-vendas – Sem Experiência: 1

Assistente de Vendas – Com Experiência: 1

Assistente Financeiro – Com Experiência: 1

Assistente Técnico – Com Experiência: 1

Assistente Técnico Júnior – Sem Experiência: 1

Assistente Técnico Têxtil – Com Experiência: 1

Atendente – Sem Experiência: 1

Atendente Barista – Sem Experiência: 1

Atendente de Loja – Com Experiência: 1

Auxiliar Administrativo – Sem Experiência: 2

Auxiliar de Contabilidade – Com Experiência: 2

Auxiliar de Acabamento Gráfico – Com Experiência: 2

Auxiliar de Almoxarifado – Com Experiência: 3

Auxiliar de Cobrança – Com Experiência: 1

Auxiliar de Cozinha – Com Experiência: 3

Auxiliar de Escritório – Sem Experiência: 1

Auxiliar de Expedição – Com Experiência: 1

Auxiliar de Fundição – Sem Experiência: 1

Auxiliar de Furadeira Radial – Com Experiência: 2

Auxiliar de Instalação – Sem Experiência: 1

Auxiliar de Laboratório – Com Experiência: 1

Auxiliar de Laboratório – Técnico em Química – Com Experiência: 1

Auxiliar de Líder de Padaria – Com Experiência: 1

Auxiliar de Limpeza – Com Experiência: 12

Auxiliar de Maçariqueiro – Com Experiência: 1

Auxiliar de Mecânico de Motocicletas – Com Experiência: 1

Auxiliar de Mecânico Diesel – Com Experiência: 2

Auxiliar de Pedreiro – Com Experiência: 20

Auxiliar de Produção – Com Experiência: 2

Auxiliar de Produção – Sem Experiência: 11

Auxiliar de Recursos Humanos – Com Experiência: 1

Auxiliar de Serviços Gerais – Sem Experiência: 3

Auxiliar de Vendas – Com Experiência: 1

Auxiliar Mecânico de Ar Condicionado – Com Experiência: 1

Auxiliar Técnico de Eletrodomésticos – Sem Experiência: 1

Balconista de Açougue – Com Experiência: 1

Balconista de Frios – Com Experiência: 2

Balconista de Loja – Sem Experiência: 1

Bombeiro Hidráulico – Com Experiência: 2

Caldeireiro – Com Experiência: 4

Camareira – Sem Experiência: 2

Carpinteiro – Com Experiência: 5

Casal de Caseiros – Com Experiência: 2

Chefe de Produção – Experiência em Liderar Equipes: 1

Confeiteiro – Com Experiência: 2

Consultor Contábil – Com Experiência: 1

Contramestre – Com Experiência: 1

Controlador de Acesso (Manobrista) – Com Experiência: 4

Corretor de Imóveis – Com Experiência: 1

Cortador de Roupas – Com Experiência: 2

Costureira – Com Experiência: 5

Costureira de Máquinas Industriais – Com Experiência: 6

Cozinheiro – Com Experiência: 5

Eletricista – Com Experiência: 3

Eletricista Auxiliar – Com Experiência: 1

Eletricista de Instalações Prediais – Com Experiência: 3

Eletricista Industrial – Com Experiência: 1

Eletricista Instalador – Com Experiência: 2

Eletricista Montador – Com Experiência: 10

Eletricista para Caminhão – Com Experiência: 1

Embalador – Com Experiência: 2

Embalador de Papelão – Com Experiência: 1

Empregado Doméstico – Com Experiência: 2

Encanador – Com Experiência: 1

Encarregado de Produção – Com Experiência: 1

Encarregado de Produção em Máquina de Sopro – Com Experiência: 1

Encarregado de Serviços Gerais – Com Experiência: 1

Encarregado Frente de Caixa de Supermercados – Com Experiência: 1

Engenheiro Projetista – Com Experiência: 4

Engrupador – Com Experiência: 6

Engrupador De Fios – Com Experiência: 2

Estagiário – Técnico em Eletrônica – Sem Experiência: 2

Estagiário De Automação – Sem Experiência: 1

Estágio de Vendas – Cursando Administração ou Marketing: 1

Estágio em Vendas Internas – Sem Experiência: 10

Estampador de Tecido – Com Experiência: 2

Faxineiro – Com Experiência: 2

Ferramenteiro – Com Experiência: 1

Fonoaudiólogo – Sem Experiência: 2

Frentista – Com Experiência: 4

Impressor – Com Experiência: 2

Inspetor de Alunos – Sem Experiência: 1

Inspetor de Qualidade – Com Experiência: 1

Jornalista Editor – Com Experiência: 2

Líder de Cozinha – Com Experiência: 1

Líder de Recebimento e Expedição – Com Experiência: 1

Líder de Setor – Com Experiência: 2

Líder de Usinagem – Com Experiência: 1

Mandrilhador – Com Experiência: 1

Mecânico Diesel – Caminhões e Máquinas Pesadas – Com Experiência: 1

Mecânico de Manutenção – Com Experiência: 1

Mecânico de Manutenção de Tear de Fitas – Com Experiência: 1

Mecânico de Manutenção Têxtil – Com Experiência: 5

Mecânico de Máquina Industrial – Com Experiência: 1

Mecânico de Máquinas de Costura – Com Experiência: 1

Mecânico de Usinagem – Com Experiência: 1

Mecânico Diesel – Com Experiência: 3

Mecânico Industrial em Linhas de Envase – Com Experiência: 1

Mecânico Montador Líder – Com Experiência – Temporária: 2

Moldador de Fundição – Com Experiência: 1

Montador Automotivo – Com Experiência: 2

Montador de Estruturas Metálicas – Com Experiência: 1

Montador de Móveis – Com Experiência: 2

Montador Industrial B – Com Experiência: 2

Motorista – Com Experiência: 6

Motorista de Caminhão – Com Experiência: 1

Motorista de Carga – Com Experiência: 1

Motorista de Micro-ônibus – Com Experiência: 4

Motorista de Ônibus – Com Experiência: 1

Motorista de Veículos Pesados – Com Experiência: 5

Motorista Entregador – Sem Experiência: 1

Motorista Montador – Sem Experiência: 2

Operador de Bomba de Concreto – Com Experiência: 1

Operador de Caixa – Sem Experiência: 9

Operador de Cobrança – Sem Experiência: 2

Operador de Empilhadeira – Com Experiência: 4

Operador de Furadeira – Sem Experiência: 2

Operador de Loja – Sem Experiência: 1

Operador de Máquina – Com Experiência: 3

Operador de Máquina de Cartonagem – Com Experiência: 3

Operador de Máquina de Lavar Industrial – Com Experiência: 1

Operador de Máquina de Meias – Com Experiência: 2

Operador de Máquina de Tinturaria – Com Experiência: 5

Operador de Máquina Extrusora – Com Experiência: 2

Operador de Pá Carregadeira – Com Experiência: 2

Operador de Ponte Rolante – Com Experiência: 2

Operador de Rama – Com Experiência: 1

Operador de Rolo Compactador – Com Experiência: 2

Operador de Telemarketing – Estágio: 2

Operador de Telemarketing – Sem Experiência: 1

Operador de Televendas – Com Experiência: 2

Operador de Torno Convencional – Com Experiência: 1

Operador de Urdideira – Com Experiência: 1

Operador Polivalente de Indústria Têxtil – Com Experiência: 1

Pedreiro – Com Experiência: 2

Pedreiro – Com Experiência em Assentamento de Bloco Estrutural: 8

Pintor de Automóveis – Com Experiência: 2

Pintor de Obras – Com Experiência: 2

Pintor Industrial – Com Experiência: 4

Pizzaiolo – Com Experiência: 2

Polidor de Metais – Com Experiência: 2

Programador CNC – Com Experiência: 2

Programador de Centro de Usinagem – Com Experiência: 5

Projetista Elétrico – Com Experiência: 1

Rebarbador – Com Experiência: 2

Rebarbador Maçariqueiro – Com Experiência: 2

Rebobinador de Motor – Com Experiência: 1

Recepcionista – Com Experiência: 1

Recepcionista de Hospital – Com Experiência: 1

Recepcionista Folguista – Sem experiência: 1

Repositor de Bebidas – Sem Experiência: 3

Repositor de Hortifruti – Sem Experiência: 1

Repositor em Supermercado – Sem Experiência: 3

Representante Comercial – Com Experiência: 1

Retificador Plano – Com Experiência: 1

Revisor de Tecido – Com Experiência: 5

Serralheiro – Com Experiência: 3

Serviços Gerais – Com Experiência: 5

Serviços Gerais – Sem Experiência: 2

Soldador – Com Experiência: 16

Sub Encarregado de Hortifruti – Com Experiência: 1

Supervisor de Corte – Com Experiência: 1

Supervisor de Manutenção – Elétrica e Eletrônico – Com Experiência: 1

Supervisor de Manutenção de Veículos Leves – Com Experiência: 1

Supervisor de Vendas – Com Experiência: 1

Supervisora de Confecção – Com Experiência: 1

Tecelão – Com Experiência: 8

Tecelão de Tear – Com Experiência: 3

Técnico de Edificações – Com Experiência: 1

Técnico de Lubrificação Pleno – Sem Experiência: 1

Técnico de Manutenção – Com Experiência: 1

Técnico Eletrônico – Com Experiência: 1

Técnico em Automação – Com Experiência: 2

Técnico em Eletrônica – Com Experiência: 1

Técnico em Instrumentação – Vaga Temporária – Com Experiência: 3

Técnico em Instrumentação Sênior – Com Experiência: 1

Técnico em Manutenção Preditiva – Sem Experiência: 1

Técnico Máquina Sopradora – Com Experiência: 3

Técnico Manutenção Civil – Com Experiência: 1

Torneiro de Produção – Com Experiência: 1

Torneiro Mecânico – Com Experiência: 2

Tratorista – Com Experiência: 1

Trocador de Óleo – Com Experiência: 2

Vendedor – Com Experiência: 3

Vendedor Comércio Varejista – Com Experiência: 1

Vendedor de Peças Automotivos – Com Experiência: 2

Vendedor Externo – Com Experiência: 2

Vendedor Externo – Com Experiência – Necessário ter Habilitação A/B: 3

Vendedor Externo – Sem Experiência: 1

Vendedor Interno – Com Experiência: 2

Vendedor Interno – Sem Experiência: 1

Vendedor Interno e Externo – Com Experiência: 1

Vigia Noturno – Com Experiência: 2

VAGAS PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA

Atendente de Loja – Com Experiência: 20

Auxiliar de Cozinha – Sem Experiência: 14

Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência: 15

Auxiliar de Recepção – Sem Experiência: 11

Garçom – Sem Experiência: 10