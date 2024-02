PAT de Americana oferece 151 vagas de emprego

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana está com 151 vagas de emprego disponíveis para esta semana.

Há oportunidades para diversas áreas como serralheria, expedição, psicologia e vaga para Operador de loja PCD (Pessoa com Deficiência).

Os interessados devem entrar no site da prefeitura e procurar o banner PAT para conferir as oportunidades e também realizar a o cadastro para se candidatar as vagas ofertadas.

Vagas disponíveis

Ajudante de Serralheiro – Sem Experiência 5 vagas

Ajudante Geral – Sem Experiência 1 vaga

Ajudante Geral de Carga e Descarga – Sem Experiência 1 vaga

Ajudante Geral de Produção – Com Experiência 2 vagas

Ajudante Geral de Serralheiro – Com Experiência 1 vaga

Assistente Administrativo – Com Experiência 2 vagas

Assistente Administrativo – Sem Experiência 1 vaga

Assistente de Marketing – Com Experiência 1 vaga

Atendente – Com Experiência 1 vaga

Auxiliar de Coordenação – Com Experiência 3 vagas

Auxiliar de Cozinha – Com Experiência 1 vaga

Auxiliar de Embalagem – Com Experiência 10 vagas

Auxiliar de Enfermagem – Sem Experiência 2 vagas

Auxiliar de Expedição – Sem Experiência 1 vaga vagas

Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 4 vagas

Caldeireiro – Com Experiência 1 vaga

Camareiro – Sem Experiência 1 vaga

Chefe de Serviço de Limpeza – Com Experiência 1 vaga

Consultor de Vendas – Sem Experiência 10 vagas

Costureira – Com Experiência 3 vagas

Costureira e Acabamento – Com Experiência 1 vaga

Cozinheiro – Com Experiência 1 vaga

Dedetizador – Sem Experiência 1 vaga

Eletricista Montador de Painel – Com Experiência 1 vaga

Empregada Doméstica – Com Experiência 1 vaga

Estágio de Segurança do Trabalho – Sem Experiência 1 vaga

Estágio em Pedagogia – Sem Experiência 5 vagas

Estágio em Psicologia – Sem Experiência 5 vagas

Estoquista – Com Experiência 1 vaga

Faxineiro – Com Experiência 1 vaga

Fresador – Com Experiência 2 vagas

Instalador de Acessórios Automotivos – Com Experiência 2 vagas

Lavador de Caminhões – Sem Experiência 5 vagas

Mecânico Automotivo – Com Experiência 4 vagas

Mecânico de Empilhadeira – Com Experiência 1 vaga

Mecânico de Manutenção – Com Experiência 2 vagas

Mecânico de Manutenção Industrial – Com Experiência 1 vaga

Montador de Andaime Industrial – Com Experiência 1 vaga

Montador Eletrônico Industrial – Sem Experiência 1 vaga

Motorista de Caminhão – Com Experiência 1 vaga

Motorista Entregador – Com Experiência 1 vaga

Oficial de Serviços Gerais – Com Experiência 1 vaga

Operador de Extrusora Balão – Com Experiência 1 vaga

Operador de Rama -Sem Experiência 1 vaga

Operador de Torno CNC – Com Experiência 2 vagas

Professor Educacional Infantil – Com Experiência 5 vagas

Recepcionista – Com Experiência 1 vaga

Recepcionista – Sem Experiência 1 vaga

Recepcionista de Oficina – Com Experiência 1 vaga

Repositor – Com Experiência 4 vagas

Retalhador de Carne – Com Experiência 1 vaga

Serralheiro – Com Experiência 1 vaga

Serralheiro de Alumínio – Com Experiência 1 vaga

Soldador – Com Experiência 1 vaga

Tecelão – Com Experiência 16 vagas

Técnico Eletrônico – Com Experiência 1 vaga

Técnico em Segurança do Trabalho – Com Experiência 1 vaga

Torneiro de Produção – Com Experiência 2 vagas

Torneiro Mecânico – Com Experiência 2 vagas

Vendedor – Com Experiência 9 vagas

Vendedor – Sem Experiência 1 vaga

Vendedor de Autopeças – Com Experiência 2 vagas

Vendedor Externo – Com Experiência 1 vaga

Vendedor Interno – Com Experiência 1 vaga

Vidraceiro – Com Experiência 2 vagas

VAGAS PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA