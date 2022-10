PATs da região têm mais de 2 mil vagas de emprego

Os PATs (Postos de Atendimento do Trabalhador) da RPT (Região do Polo Têxtil) tinham, nesta segunda-feira, 2.045 vagas de emprego disponíveis. A maioria das oportunidades exige ensinos fundamental e médio completo, mas também tem colocação para ensino superior.

Município com maior número de vagas, Santa Bárbara d’Oeste dispõe de 979 empregos com carteira assinada. As oportunidades, no entanto, podem ser encerradas sem aviso prévio, informou a prefeitura.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

São vagas para açougueiro, ajudante de obra, mecânico em manutenção elétrica, chapeiro, líder de limpeza, soldador, auxiliar administrativo, entre outras funções voltadas para quem têm ensino fundamental e médio.

Também tem oportunidade para aqueles com graduação completa. As vagas são de analista de laboratório, assistente financeiro, engenheiro mecânico e diversas colocações para estágios de diferentes áreas.

Os interessados devem se candidatar pessoalmente no Desenvolve Santa Bárbara, na Villa Multimall, na Rua do Ósmio, de segunda à sexta-feira, das 9 às 16 horas.

Em Americana, são 720 vagas para funções variadas. Do total de cargos ofertados, três têm maior oportunidades. São eles: auxiliar de lavanderia industrial (30), ajudante de cozinha (24) e ajudante geral (21). Os currículos podem ser enviados para o e-mail pat@americana.sp.gov.br.

Na cidade de Hortolândia, o PAT tem 320 oportunidades disponíveis, sendo que 200 delas são para operador de telemarketing. A média salarial das vagas varia entre R$ 1,2 mil e R$ 2 mil. O posto do trabalhador fica dentro do Hortofácil, na Rua Argolino de Moraes, 405, na Vila São Francisco.

Sumaré tinha em aberto, nesta segunda-feira, 26 vagas. Do total, 10 eram para auxiliar de logística, três para estagiário de engenharia de produção e três para motorista de caminhão. O currículo deve ser entregue pessoalmente no PAT, que fica na Rua Justino França, 143. Em Nova Odessa, as vagas eram ofertadas somente até esta segunda-feira.