Inscrições para o Ensino Fundamental da rede pública começam nesta segunda

As inscrições para o Ensino Fundamental da rede pública em 2023 começam neste mês para alunos que estão fora da escola ou que pretendem migrar do ensino particular para o público. Nas escolas estaduais, as inscrições começam nesta segunda-feira, e nas escolas municipais, no dia 18 de julho. Para ambas, o período termina em 5 de agosto.

Podem se inscrever no 1º ano do Ensino Fundamental crianças que estão fora da escola com 6 anos completos ou a completar até 31 de março de 2023. Também podem se inscrever crianças matriculadas em 2022 no Jardim 2 em escola particular.

Os alunos que já frequentam o Jardim 2 em 2022 em escola pública serão direcionados automaticamente para o 1º ano do Ensino Fundamental em 2023 na escola mais próxima da residência. O resultado das matrículas neste caso será divulgado pela unidade escolar que estudam em 2022.

Os pais ou responsáveis pela criança ou adolescente, ou o próprio adulto, deverão se dirigir a uma escola estadual ou municipal mais próxima de sua residência. Todas as escolas estaduais e municipais são postos de cadastramento. O local de inscrição indica a região onde a criança, adolescente, jovem ou adulto pretende estudar em 2023.

A inscrição pode ser realizada em apenas uma escola. Caso não haja vaga na escola pretendida, o Sistema de Cadastro de alunos do Estado de São Paulo direciona para a escola mais próxima.

O resultado da inscrição será divulgado a partir de 7 de novembro. Caso o responsável não tenha conseguido vaga na escola pretendida ou mudar de endereço após a confirmação, poderá fazer a Inscrição por Deslocamento no período de 2 a 6 de janeiro de 2023 nas escolas estaduais e de 4 a 6 de janeiro nas escolas municipais.