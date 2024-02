RPT tem 175 vagas para cursos profissionalizantes do governo estadual

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo está com inscrições abertas somente até hoje para os cursos gratuitos do ‘Qualifica SP – Meu Primeiro Emprego’. Na RPT (Região do Polo Têxtil) são 175 vagas, sendo 100 para Santa Bárbara d’Oeste, 50 para Americana e 25 para Sumaré.

A ação é destinada a jovens de 16 a 24 anos com ensino fundamental completo e que buscam inserção no mercado de trabalho.

A carga horária é de 120 horas, que podem ser cumpridas ao longo de quatro meses. As aulas presenciais serão ministradas em instituições de ensino parceiras, como Etecs (Escolas Técnicas Estaduais), Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo) e unidades do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) de 85 municípios paulistas.

São 12 opções de cursos: aprenda a programar em C#; tecnologia e eletricidade automotiva, criação de sites com marketing digital, ajudante de logística, Excel aplicado à área administrativa, introdução a banco de dados, desenvolvimento de e-commerce, marketing digital e vendas em redes sociais, técnicas de atendimento, criação de aplicativos, desenvolvimento de software para web e celular, segurança cibernética fundamental; criação de sites e plataformas digitais, administração de redes Windows e, por fim, desenho no AutoCAD.

As inscrições vão até esta terça-feira (27), no site do Qualifica SP, onde será possível também consultar os municípios participantes. Não é necessário realizar processo seletivo. As aulas têm previsão de início em março.

A comunicação com os inscritos é feita unicamente por e-mail, utilizando-se os dados pessoais de cada candidato informados no ato do cadastro.