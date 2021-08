Raízen intensifica ações e iniciará monitoramento via satélite para combater queimadas

Incêndio em canavial de Santa Bárbara – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

A Raízen, empresa responsável por colheita de cana-de-açúcar em Santa Bárbara d’ Oeste, afirmou que tem intensificado as ações para combater as queimadas no município e que iniciará monitoramento via satélite.

Represantes da empresa se reuniram nesta sexta-feira (30) com vereadores, após cobranças dos parlamentares devido a grande quantidade de queimadas na cidade.

Reunião ocorreu após cobrança de vereadores – Foto: Divulgação/Prefeitura de Santa Bárbara

O convite foi feito pelo vereador José Luis Fornasari, o Joi (PV). Na sede do Legislativo, o coordenador administrativo Edenilson Aparecido de Almeida e o supervisor de transporte e apoio Carlos Alexandre Eustáquio prestaram esclarecimentos.

Eles informaram que a empresa ampliou o monitoramento em áreas críticas, como na proximidade de rodovias, áreas urbanas ou ranchos de recreio, e investiu em mais brigadas e equipamentos a serviço exclusivo dos canaviais barbarenses.

Para os próximos dias, terá início um monitoramento via satélite, para atuar mais rápido no combate às queimadas.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Na semana passada, os vereadores cobraram soluções e ameaçaram acionar o MP (Ministério Público). A prefeitura revelou ao LIBERAL que estudava tomar medidas judiciais caso a situação não fosse amenizada.



Ainda na reunião, os representantes da Raízen explicaram que, apesar deste ano ter sido mais seco do que o anterior, a incidência de queimadas em 2021 deve ser até 50% menor do que o registrado em 2020, “pelos investimentos da empresa em ações contra incêndios”.

A empresa ainda cita ações de conscientização e prevenção de incêndio.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Por fim, os representantes da Raízen deixaram um telefone para denúncia de queimadas, o qual funciona de maneira gratuita, com atendimento 24 horas, por meio do 0800-770-2233.

“É nosso interesse acabar com os focos de incêndio o mais rápido possível”, explicou Eustáquio.



O encontro contou ainda com a presença do presidente da Câmara, vereador Joel Cardoso, o Joel do Gás (PV) e dos vereadores Bachin Jr (MDB) e Carlos Fontes (PSL).