Prefeitura diz estudar medidas judiciais para conter queimadas em Santa Bárbara

Fogo em canavial da cidade foi controlado pelos bombeiros – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

A Prefeitura de Santa Bárbara d’ Oeste disse que estuda medidas judiciais para conter as queimadas no município. A informação foi revelada ao LIBERAL nesta terça-feira (6), um dia após incêndio de grandes proporções em canavial próximo a Usina de Cillos e à divisa com Americana e Nova Odessa.

Questionada sobre medidas a respeito das queimadas, a prefeitura informou que tem “cobrado e conversado constantemente com todos os envolvidos”.

A administração municipal cita uma reunião no fim de maio com a Raízen, DER (Departamento de Estradas e Rodagens), CPFL, Autoban, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, entre outros setores, para realizar um trabalho em conjunto visando o combate aos incêndios nas áreas urbana e rural.

“Neste encontro, o município foi informado, inclusive, sobre um cinturão que havia sido feito pela Raízen nas proximidades da área urbana, com a colheita nestas áreas”, relata a nota.

Sobre o incêndio desta segunda, o Executivo diz que “ocorreu em área um pouco mais distante do perímetro urbano, com características acidentais e ou criminosas” e que foi combatido “prontamente”.

Por fim, a prefeitura revelou dificuldades. “A fiscalização de todo o território barbarense, muito extenso, é um grande desafio. Além de todo o trabalho realizado, o Município estuda medidas judiciais neste sentido”.