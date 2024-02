Prefeitura de Santa Bárbara homologa resultado final de 54 cargos do concurso público

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste homologará, nesta sexta-feira (9), o resultado final de 54 cargos do concurso público realizado em novembro do ano passado. Serão conhecidas as notas e as posições dos concorrentes as 165 vagas.

Apenas cinco cargos, com 11 vagas no total, ainda não terão os resultados ratificados pela administração: armador, carpinteiro, eletricista, pedreiro e operador de máquinas. O motivo é que os concorrentes ainda terão de fazer uma prova prática.

O concurso público promovido pela Prefeitura de Santa Bárbara reuniu 24.637 inscritos. Ao todo, são 176 vagas em 59 cargos, com salários variam de R$ 1.567,52 a R$ 9.147,44

Além disso, 18 cargos não possuem vagas declaradas, ou seja, são apenas para cadastro reserva. Neste caso, os candidatos que não forem aprovados num primeiro momento podem ser contratados futuramente.

O processo seletivo aconteceu após polêmica em 2022. Na ocasião, o município anulou dois concursos devido à constatação de plágio nas questões. Os concursos tinham sido organizados pelo IUDS (Instituto Universal de Desenvolvimento Social).

Desta vez, a fundação responsável pela elaboração foi a Vunesp. Após a homologação dos resultados, será feita a convocação dos candidatos aprovados, conforme necessidade dos setores e dentro do prazo de validade do certame.

O decreto e todos os documentos estão disponíveis no site da prefeitura.