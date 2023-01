Prefeitura de Santa Bárbara cancela concursos e restituirá inscrições

Candidatos precisam entrar no site da prefeitura e seguir os procedimentos informados para que consigam o reembolso dos valores pagos

Após a anulação das provas objetivas dos concursos públicos 01 e 02/2022, organizados pelo IUDA (Instituto Universal de Desenvolvimento Social), a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Comissão Municipal de Concursos Públicos Permanente, cancelou os dois certames e restituirá os valores pagos pelas inscrições.

Para obter a restituição, o candidato deverá acessar o site da prefeitura e clicar na aba “concursos”, em seguida “reembolso” e seguir as orientações da página. A restituição terá início no dia 1º de fevereiro de 2023 e somente será efetuada em conta corrente na titularidade do candidato.

O candidato que não possuir conta bancária própria deve protocolar requerimento de restituição no Setor de Protocolo, localizado na Avenida Monte Castelo, 1.000, no Jardim Primavera. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

O ato de cancelamento dos concuros será publicado nesta quarta-feira (1º) no Diário Oficial do Município (Diário de Santa Bárbara) e disponibilizado no site da prefeitura.

Os exames foram realizados para cerca de 8,5 mil candidatos em 18 e 25 de setembro. No entanto, as provas foram canceladas por conta do uso de questões não inéditas e o comprometimento das provas aplicadas.

No final do ano passado, o prefeito Rafael Piovezan (MDB) chegou a dizer que os concursos seriam feitos no início deste ano, após o processo administrativo contra o IUDS.