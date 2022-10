Provas de concursos públicos de Santa Bárbara são anuladas

Candidatos aguardam em frente a local de aplicação da prova do concurso da Prefeitura de Santa Bárbara - Foto: Divulgação

As provas objetivas dos concursos públicos 01 e 02/2022 da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste foram anuladas. De acordo com a administração municipal, a medida levou em conta uma decisão da Comissão Municipal de Concursos Públicos Permanente, que de posse dos cadernos de questões, constatou que a maioria delas não são inéditas, mas sim objeto de plágio ou cópia integral da “internet”.

Os exames foram realizados para cerca de 8,5 mil candidatos, nos dias 18 e 25 de setembro respectivamente, para as funções de ajudante de serviços gerais, motorista, oficial de manutenção (eletricista), oficial de manutenção (pedreiro), operador de máquinas, agente de administração, comprador, fiscal de posturas municipais e fiscal de transportes, aplicadas pelo IUDS (Instituto Universal de Desenvolvimento Social), banca responsável pela organização do certame.

“Diante disso, serão instaurados os procedimentos necessários para apuração de eventual responsabilidade da banca organizadora do processo. Assim, a Prefeitura informa que os concursos estão suspensos, estando em avaliação a forma de continuidade do certame”, cita a nota.

A Prefeitura informou ainda que aguardará o resultado da operação para definir se o valor das inscrições terá validade para as novas provas ou se serão devolvidos.

A reportagem tentou contato com a IUDIS, responsável pela aplicação da prova, mas até a publicação desta reportagem, não havia conseguido retorno.

MUDANÇA DE HORÁRIO

No domingo (25), teve confusão entre alguns candidatos que reclamaram que não foram informados da alteração do horário das provas e do fechamento dos portões, adiantado de 9h para 8h. Segundo a prefeitura, a mudança havia sido divulgada na sexta-feira anterior, dia 23. A Polícia Militar precisou ser acionada.

O processo foi realizado para a seleção para as funções de fiscal de posturas municipais e agente de administração, fiscal de transportes e comprador.

Na ocasião, a moradora de Nova Odessa, Carla Manzato, de 40 anos, relatou ao LIBERAL que chegou em um dos locais do concurso, a FAM (Faculdade de Americana), pouco depois das 8h para fazer a prova de fiscal de posturas municipais. No entanto, encontrou os portões fechados.

A administração municipal ressalta que a realização do concurso público é de responsabilidade da empresa contratada. O edital completo e todas as alterações foram publicadas no site da empresa e da prefeitura, e divulgadas por releases e redes sociais, no último dia 23, segundo a administração.

Já a FAM explicou que apenas cedeu o espaço da instituição para a realização do concurso público para a prefeitura. A faculdade reforça que não tem nenhuma ligação com a empresa responsável pelo concurso em questão.