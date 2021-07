Prefeitura de Santa Bárbara anuncia aumento na tarifa de ônibus para R$ 4,85

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste anunciou na noite desta quinta-feira (29) que, a partir deste domingo (1º), a tarifa do transporte coletivo urbano de passa a custar R$ 4,85. O reajuste, que é de 10,2%, ocorre por força de reequilíbrio econômico financeiro e contratual, aponta o Executivo.

O novo valor foi definido após parecer técnico da Diretoria de Gestão de Transporte Municipal e análise da Comissão Tarifária. A revisão da tarifa está prevista no edital de concorrência.

Com isso, Santa Bárbara terá a tarifa do transporte público coletivo mais cara da RPT (Região do Polo Têxtil). Em Americana o preço é de R$ 4,70. Em Hortolândia o valor é R$ 4,50 e em Sumaré R$ 4,40. Nova Odessa tem a tarifa a R$ 3,10.

Aumento de tarifa passa a valer neste domingo em Santa Bárbara – Foto: Prefeitura de S.Bárbara / Divulgação

O último reajuste ocorreu em agosto de 2019, sob a gestão de Denis Andia, quando a passagem foi fixada em R$ 4,40.

Na ocasião, o aumento também foi de 10%, sob a mesma alegação prevista em contrato com a Sertran-NovaVia, concessionária responsável pelo serviço no município.

Outro reajuste anterior ocorreu em julho de 2018, quando o preço da passagem saltou de R$ 3,80 para R$ 4,00.

A Sertran NovaVia iniciou as operações no município em dezembro de 2013. O prazo de concessão dos serviços é de 20 anos, a contar da assinatura do contrato.