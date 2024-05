Incêndio em depósito de recicláveis de Santa Bárbara é extinto; bombeiros fazem rescaldo

Equipe continua no local na manhã deste sábado, após ter atuado durante a noite no combate às chamas

Trabalho dos bombeiros segue na manhã deste sábado - Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

O incêndio que atingiu um depósito do Grupo Narciso Reciclagem no início da noite desta sexta-feira (24), em Santa Bárbara d’Oeste, foi controlado pelo Corpo de Bombeiros, conforme a corporação informou na manhã deste sábado. Não houve feridos.

As chamas foram extintas por volta das 5h. “Mas, devido à profundidade da carga de incêndio, ainda permanece com muita fumaça por causa das brasas e da caloria”, disse o sargento Glauber Escarini.

Até por volta das 8h, os bombeiros ainda continuavam no local para a realização do rescaldo, ou seja, movimentação do material queimado com o objetivo de evitar reignição, segundo o tenente Antonio Carlos Brustolin Júnior.

O depósito fica na Avenida Juscelino Kubitschek, no Distrito Industrial 1, às margens da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304).

Além do Corpo de Bombeiros de Santa Bárbara, unidades de Americana, Nova Odessa, Sumaré, Limeira e Piracicaba também ajudaram a combater as chamas, que podiam ser vistas de longe. O trabalho envolveu dez viaturas e 23 bombeiros militares.

De acordo com a corporação, o fogo começou em uma pilha de reciclagem com papéis e plásticos e se expandiu rapidamente. Porém, não se sabe a causa.

O vice-prefeito de Santa Bárbara, Felipe Sanches (Republicanos), disse que o DAE (Departamento de Água e Esgoto) do município também forneceu água para o combate ao incêndio.