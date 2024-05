Vídeo: Incêndio atinge depósito de recicláveis em Santa Bárbara d’Oeste

Chamas em depósito do Grupo Narciso Reciclagem tiveram início por volta das 18h desta sexta-feira; veja a galeria de fotos

Leia mais

Um incêndio de grandes proporções atinge na noite desta sexta-feira (24) um depósito do Grupo Narciso Reciclagem, na Avenida Juscelino Kubitschek, no Distrito Industrial I, em Santa Bárbara d’Oeste, às margens da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304).

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Bombeiros atuam no combate às chamas, que tiveram início por volta das 18h, segundo apuração do LIBERAL. Até 20h30 desta sexta, ninguém havia se ferido no incidente.

*Notícia em atualização.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Incêndio em depósito de recicláveis em Santa Bárbara – Foto: Cristiani Azanha-Liberal (4) Incêndio em depósito de recicláveis em Santa Bárbara – Foto: Cristiani Azanha-Liberal (1) Incêndio em depósito de recicláveis em Santa Bárbara – Foto: Cristiani Azanha-Liberal (5) Incêndio em depósito de recicláveis em Santa Bárbara – Foto: Cristiani Azanha-Liberal (2) Incêndio em depósito de recicláveis em Santa Bárbara – Foto: Cristiani Azanha-Liberal (3) Incêndio em depósito de recicláveis em Santa Bárbara – Foto: Cristiani Azanha-Liberal (3) Incêndio em depósito de recicláveis em Santa Bárbara – Foto: Cristiani Azanha / Liberal Incêndio em depósito de recicláveis em Santa Bárbara – Foto: Cristiani Azanha-Liberal (1) Incêndio em depósito de recicláveis em Santa Bárbara – Foto: Cristiani Azanha-Liberal (2)

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!