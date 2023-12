Homem é encontrado morto dentro de máquina em empresa de Santa Bárbara

Corpo de bombeiros atendeu à ocorrência – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Um homem de 35 anos, identificado como Aguinaldo Aparecido da Silva, de Americana, foi encontrado morto dentro de uma máquina em uma empresa de fabricação de blocos de cimento, localizada na Rua João Braulino, no Parque Industrial de Cillo, em Santa Bárbara d’Oeste, na tarde desta sexta-feira (1º).

Segundo o Corpo de Bombeiros, por volta de 15h os funcionários desligam o maquinário do local para limpeza. Nesta sexta, no entanto, um funcionário percebeu que, às 15h30, uma das máquinas ainda estava ligada e, quando foi desligá-la, percebeu que o corpo estava dentro.

De acordo com a PM (Polícia Militar), que verificou as imagens das câmeras de segurança, o funcionário fazia a limpeza da máquina e, devido a um pico de energia na empresa, o equipamento acabou ligando e ele não teria tido tempo de sair.

Além dos bombeiros e da PM, peritos do IC (Instituto de Criminalística), da Polícia Civil, também estiveram no local para atendimento do caso.

*Notícia em atualização.